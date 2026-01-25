Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: более 300 жителей Ново-Переделкина начали переселение по реновации
25.01.2026
Ефимов: более 300 жителей Ново-Переделкина начали переселение по реновации
Ефимов: более 300 жителей Ново-Переделкина начали переселение по реновации
2026
Ефимов: более 300 жителей Ново-Переделкина начали переселение по реновации

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Свыше 300 жителей района Ново-Переделкино приступили к поэтапному переселению по программе реновации в новый жилой комплекс на Чоботовской улице, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На западе столицы в районе Ново-Переделкино под заселение участникам программы реновации передали вторую новостройку, расположенную по адресу: улица Чоботовская, 2А. В нее переедут свыше 300 жителей десяти домов старого жилого фонда. По вопросам переселения они могут обратиться в центр информирования, открытый на первом этаже жилого комплекса", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что в новостройке на Чоботовской улице запроектировано 384 квартиры, в том числе 11 для маломобильных жильцов. Совокупная жилая площадь приближена к 24 тысячам квадратных метров. В шаговой доступности от дома расположены станции метро "Боровское шоссе" и "Новопеределкино", поблизости размещена необходимая социальная инфраструктура: школы, детские сады, спорткомплекс, каток и Чоботовский лес.
На первом этаже ЖК предусмотрены помещения для магазинов, аптек, салонов красоты, досуговых центров и кафе, которые заработают в ближайшее время, добавил глава департамента. Прилегающую к новостройке территорию комплексно благоустроили и озеленили.
По словам замглавы города, всего более 460 москвичей из 14 старых многоквартирных домов в планах переселить в Ново-Переделкина по реновации. Участникам программы город бесплатно предлагает транспорт и грузчиков для перевозки вещей. Кроме того, в суперсервисе "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru можно найти инструкцию, где указана информация об организации переезда и необходимых для оформления договора документах и содержатся ссылки на полезные услуги. Есть также возможность составления инструкции под индивидуальную жизненную ситуацию, дополнили в пресс-службе градостроительного комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о старте переселения москвичей по программе реновации в новостройку на Родниковой улице в районе Солнцево.
Утвержденная в 2017 году программа реновации затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 советских многоквартирных домов. За восемь лет практической реализации программы в столице построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще свыше 10,5 миллиона "квадратов". В 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по реновации более 215 тысяч москвичей.
 
