https://ria.ru/20260125/efimov-2069985464.html
Ефимов: пешеходный переход построят у станции Бульвар Рокоссовского МЦК
Ефимов: пешеходный переход построят у станции Бульвар Рокоссовского МЦК - РИА Новости, 25.01.2026
Ефимов: пешеходный переход построят у станции Бульвар Рокоссовского МЦК
Надземный пешеходный переход протяженностью примерно 95 метров появится возле станции Бульвар Рокоссовского Московского центрального кольца, рассказал заммэра... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T12:12:00+03:00
2026-01-25T12:12:00+03:00
2026-01-25T12:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04fa8bf5006de6cf29d185b47487835b.jpg
https://ria.ru/20260122/efimov-2069544624.html
https://ria.ru/20260120/efimov-2068996479.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018359967_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_938f8f127f74c912fae86548b3ecd2a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: пешеходный переход построят у станции Бульвар Рокоссовского МЦК
Ефимов: возле станции Бульвар Рокоссовского МЦК возведут пешеходную галерею
МОСКВА, 25 января – РИА Новости. Надземный пешеходный переход протяженностью примерно 95 метров появится возле станции Бульвар Рокоссовского Московского центрального кольца, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Строительство пешеходной галереи, как отметил замглавы города, повысит качество транспортного обслуживания москвичей, проживающих в районах Богородское и Метрогородок.
"Для удобного перехода к действующему вестибюлю станции Бульвар Рокоссовского МЦК город планирует построить надземную пешеходную галерею длиной около 95 метров. Для этого внесены соответствующие изменения в проект планировки территории для участка площадью 4,25 гектара. Все работы пройдут в рамках столичной адресной инвестиционной программы", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Введение в эксплуатацию нового пешеходного перехода сделает доступнее для пассажиров станцию Бульвар Рокоссовского МЦК и упростит пересадки между трамваями, электропоездами Московского центрального кольца и другими видами транспорта, дополнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В планах города также заменить в зоне проведения работ тротуарное покрытие, обновить уличное освещение и благоустроить прилегающую территорию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах по строительству еще примерно 25 километров дорог, предназначенных для обслуживания "Большого Сити". В рамках развития территории уже введено 35 километров дорог, включая мосты, путепроводы, эстакады и подземные пешеходные переходы. В перспективе будут реализованы проекты, дополнительно охватывающие почти 18 километров дорог, с реконструкцией ключевых улиц и возведением новых транспортных развязок.