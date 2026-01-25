Ефимов: пешеходный переход построят у станции Бульвар Рокоссовского МЦК

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 25 января – РИА Новости. Надземный пешеходный переход протяженностью примерно 95 метров появится возле станции Бульвар Рокоссовского Московского центрального кольца, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Строительство пешеходной галереи, как отметил замглавы города, повысит качество транспортного обслуживания москвичей, проживающих в районах Богородское и Метрогородок.

"Для удобного перехода к действующему вестибюлю станции Бульвар Рокоссовского МЦК город планирует построить надземную пешеходную галерею длиной около 95 метров. Для этого внесены соответствующие изменения в проект планировки территории для участка площадью 4,25 гектара. Все работы пройдут в рамках столичной адресной инвестиционной программы", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.

Введение в эксплуатацию нового пешеходного перехода сделает доступнее для пассажиров станцию Бульвар Рокоссовского МЦК и упростит пересадки между трамваями, электропоездами Московского центрального кольца и другими видами транспорта, дополнил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. В планах города также заменить в зоне проведения работ тротуарное покрытие, обновить уличное освещение и благоустроить прилегающую территорию.