ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 дронами

БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в 8 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и зафиксированы атаки 64 БПЛА, из них 31 сбит и подавлен. Пострадала одна мирная жительница. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух объектах инфраструктуры, 11 частных домовладениях, объектах энергетики, социальном объекте и 24 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка атакованы 28 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала мирная жительница. Женщина госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгороду выпущено 24 боеприпаса, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 29 снарядов и произведены атаки 15 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, Белгородский и Борисовский округа атакованы 13 БПЛА, 8 из которых подавлены и сбиты, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 8 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.