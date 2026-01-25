Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
11:27 25.01.2026 (обновлено: 12:03 25.01.2026)
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 дронами
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.01.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 60 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в 8 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и зафиксированы атаки 64 БПЛА, из них 31 сбит и подавлен. Пострадала одна мирная жительница. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух объектах инфраструктуры, 11 частных домовладениях, объектах энергетики, социальном объекте и 24 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Большетроицкое, Булановка, Зиборовка, Мешковое, Новая Таволжанка и Терезовка атакованы 28 беспилотниками, 15 из которых подавлены и сбиты. В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала мирная жительница. Женщина госпитализирована", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что по Белгороду выпущено 24 боеприпаса, по Грайворонскому и Краснояружскому округам выпущено 29 снарядов и произведены атаки 15 беспилотников, 3 из которых подавлены и сбиты. По словам главы области, Белгородский и Борисовский округа атакованы 13 БПЛА, 8 из которых подавлены и сбиты, Валуйский и Волоконовский округа подверглись атакам 8 беспилотников, 5 из которых подавлены и сбиты.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
ВСУ за сутки провели 36 обстрелов населенных пунктов Херсонской области
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
