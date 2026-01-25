ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 60 дронами

По информации губернатора, за минувшие сутки 35 населенных пунктов в 8 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 53 снаряда и зафиксированы атаки 64 БПЛА, из них 31 сбит и подавлен. Пострадала одна мирная жительница. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, двух объектах инфраструктуры, 11 частных домовладениях, объектах энергетики, социальном объекте и 24 транспортных средствах.