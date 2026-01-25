Рейтинг@Mail.ru
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей
12:40 25.01.2026
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей - РИА Новости, 25.01.2026
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей
С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с... РИА Новости, 25.01.2026
2026
Новости
ГИБДД МВД РФ
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей

С рэпера Гуфа начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за штрафы ПДД

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф
© РИА Новости / Антон Волков
Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф. Архивное фото
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным приставов, на рэпера с сентября по октябрь 2025 года возбуждено 14 исполнительных производств, предметом которых являются штрафы от ГИБДД. Всего Гуф задолжал 12 тысяч рублей.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон администратора. Суд назначил Гуфу запрет определённых действий, позже его отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет.
Рэп-исполнитель Алексей Долматов (Guf) в Наро-Фоминском городском суде в Московской области. 14 января 2026 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Суд запретил съемку процесса по делу рэпера Гуфа
14 января, 15:21
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
