С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей - РИА Новости, 25.01.2026
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей
С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов
С рэпера Гуфа принудительно взыщут 12 тысяч рублей
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. С рэпера Алексея Долматова (Гуф) начали принудительно взыскивать 12 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ПДД, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным приставов, на рэпера с сентября по октябрь 2025 года возбуждено 14 исполнительных производств, предметом которых являются штрафы от ГИБДД
. Всего Гуф задолжал 12 тысяч рублей.
Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе в деревне Малые Горки избили брата администратора и забрали его телефон стоимостью 68 тысяч рублей. Конфликт начался из-за съемки рэпера на телефон администратора. Суд назначил Гуфу запрет определённых действий, позже его отпустили под подписку о невыезде и сняли электронный браслет.