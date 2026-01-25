https://ria.ru/20260125/dnr-2070216605.html
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ
Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T21:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ
