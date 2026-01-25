Рейтинг@Mail.ru
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ - РИА Новости, 25.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 25.01.2026
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ - РИА Новости, 25.01.2026
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ
Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.01.2026
В ДНР ликвидировали офицеров элитного спецназа ВСУ

РИА Новости: в ДНР и Харьковской области уничтожили офицеров спецназа "Омега"

© Фото : МВД УкраиныСотрудник украинского спецподразделения "Омега"
Сотрудник украинского спецподразделения Омега - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : МВД Украины
Сотрудник украинского спецподразделения "Омега". Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Несколько офицеров ВСУ, в том числе спецназа Украины "Омега", уничтожены в ДНР и в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ДНР ликвидирован командир группы специального назначения "Омега" НГУ лейтенант Суходольский Константин Валерьевич с позывным "Сухой", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
ВСУ перебрасывают спецназ в Харьковскую область
17 января, 06:39
В ДНР также уничтожен начальник связи центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины младший лейтенант Андрей Марков с позывным "Маркиз". Он был активистом "майдана" и ярым сторонником бандеровской идеологии, добавил представитель силовых структур.
Харьковской области ликвидирован начальник второй погранзаставы третьего погранотряда лейтенант Мисько Владислав Николаевич. Воевал на Донбассе с 2019 года", - сказал собеседник агентства.
Помимо этого, в Харьковской области ликвидирован лейтенант Иван Петрик, а в ДНР командир механизированного взвода Дмитрий Наталюк из Волынской области, отметил он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российские силовики сообщили о больших потерях среди контрактников ВСУ
22 января, 08:24
 
