Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра"