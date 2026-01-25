Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 25.01.2026 (обновлено: 12:15 25.01.2026)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
2026-01-25T12:08:00+03:00
2026-01-25T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
запорожская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 55 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 55 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 55 военнослужащих, 11 автомобилей, артиллерийское орудие западного производства, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов и Преображенка Запорожской области.
