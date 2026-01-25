https://ria.ru/20260125/dmitriev-2070209387.html
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 25.01.2026
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи с президентом ОАЭ шейхом... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T20:02:00+03:00
2026-01-25T20:02:00+03:00
2026-01-25T20:02:00+03:00
в мире
оаэ
россия
украина
кирилл дмитриев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260124/mid-2070082360.html
оаэ
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, украина, кирилл дмитриев
В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев
Дмитриев: весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ