Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 25.01.2026
20:02 25.01.2026
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев
в мире
оаэ
россия
украина
кирилл дмитриев
оаэ
россия
украина
в мире, оаэ, россия, украина, кирилл дмитриев
В мире, ОАЭ, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев
Весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ, заявил Дмитриев

Дмитриев: весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после встречи с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном заявил, что весь мир восхищается миротворческой деятельностью ОАЭ.
Ранее госагентство WAM сообщило, что президент ОАЭ принял Дмитриева в воскресенье, стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в экономике и инвестициях.
"Очень ценю встречу с президентом ОАЭ шейхом Мохаммедом бин Заидом Аль Нахайяном. Весь мир восхищается историей успеха ОАЭ и их миротворческой деятельностью", - написал Дмитриев в соцсети X.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую.
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В МИД ОАЭ заявили, что конфликты не могут быть решены без диалога
24 января, 16:52
 
В миреОАЭРоссияУкраинаКирилл Дмитриев
 
 
