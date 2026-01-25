Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев заявил, что экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова
07:29 25.01.2026
Дмитриев заявил, что экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова
Дмитриев заявил, что экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова - РИА Новости, 25.01.2026
Дмитриев заявил, что экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бывший... РИА Новости, 25.01.2026
https://ria.ru/20251225/es-2064700850.html
https://ria.ru/20260120/es-2069063802.html
Дарья Буймова
Дарья Буймова
сша, россия, кирилл дмитриев, марко рубио, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций, politico
США, Россия, Кирилл Дмитриев, Марко Рубио, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций, Politico
Дмитриев заявил, что экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова

Дмитриев: экс-еврокомиссар Бретон ненавидит свободу слова и человечество

Тьерри Бретон
Тьерри Бретон - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Тьерри Бретон. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что бывший еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон ненавидит свободу слова и человечество.
Американский госсекретарь Марко Рубио сообщил 23 декабря, что США ввели запрет на въезд в Штаты для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров. Как написала в социальной сети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах.
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Французский политик поддержал слова Дурова о превращении Евросоюза в ГУЛАГ
25 декабря 2025, 18:26
Дмитриев ответил на публикацию издания Politico, к которой прикреплена фотография Бретона с подписью "Бретон не ненавидит США, несмотря на то что они наложили на него санкции".
"Бретон просто ненавидит свободу слова и человечество", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными". Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Евросоюз рискует потерять свое достоинство, заявил премьер Бельгии
20 января, 15:24
 
СШАРоссияКирилл ДмитриевМарко РубиоЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестицийPoliticoВ мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала