Стали известны самые популярные имена для детей в новых регионах России

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Имя София стало самым популярным для новорожденных девочек в новых регионах России в 2025 году, среди мужских имен в Донецкой и Луганской народных республиках лидирует Михаил, в Запорожской области - Артём, в Херсонской области - Александр, выяснило РИА Новости, изучив данные онлайн-реестра ЗАГС.