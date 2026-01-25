Рейтинг@Mail.ru
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 25.01.2026 (обновлено: 14:08 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/delo-2070171808.html
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2026
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области
Дело об убийстве завели по факту гибели бригады скорой помощи в Херсонской области в результате действий ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T13:56:00+03:00
2026-01-25T14:08:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20260125/saldo-2070135905.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области

СК завел дело об убийстве после гибели бригады скорой в Херсонской области

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дело об убийстве завели по факту гибели бригады скорой помощи в Херсонской области в результате действий ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что украинские военные с помощью БПЛА разместили взрывное устройство на дороге на выезде из города Голая Пристань Херсонской области с целью убийства местных жителей. 23 января 2026 года бригада медицинских работников направлялась к тяжелобольному пациенту, автомобиль скорой помощи совершил наезд на это взрывное устройство. В результате медик и еще два пассажира погибли.
Обстоятельства произошедшего и причастные лица устанавливаются, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка, отметили в СК РФ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Сальдо оценил ущерб от обстрелов Херсонской области
Вчера, 06:25
 
Херсонская областьВооруженные силы УкраиныРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала