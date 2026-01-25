https://ria.ru/20260125/delo-2070171808.html
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области - РИА Новости, 25.01.2026
СК завел дело после гибели бригады скорой в Херсонской области
Дело об убийстве завели по факту гибели бригады скорой помощи в Херсонской области в результате действий ВСУ, сообщили РИА Новости в СК РФ. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T13:56:00+03:00
2026-01-25T13:56:00+03:00
2026-01-25T14:08:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
херсонская область
россия
