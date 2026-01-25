Рейтинг@Mail.ru
На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину
08:45 25.01.2026
На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину
На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, застреленного на территории охотничьей базы в Саратовской области, сообщили в следственном...
2026
Происшествия, Саратовская область, Россия, Новобурасский район, Следственный комитет России (СК РФ)
На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину

СК завел дело из-за убийства мужчины на охотничьей базе в Саратовской области

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, застреленного на территории охотничьей базы в Саратовской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, изначально рассматривалась версия о несчастном случае при ДТП на снегоходе рядом с поселком Карабулак. По предварительной версии, при опрокидывании снегохода висевшее на ремне ружье случайно выстрелило в одного из мужчин.
"Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на территории охотничьей базы, расположенной в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в Telegram-канале следственного управления.
Подозреваемый задержан, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные процессуальные действия, добавили в СУСК.
Сотрудник СК на месте происшествия на территории охотничьей базы в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Саратовской области мужчина погиб, случайно выстрелив при аварии
