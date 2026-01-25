На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину

САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, застреленного на территории охотничьей базы в Саратовской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, изначально рассматривалась версия о несчастном случае при ДТП на снегоходе рядом с поселком Карабулак. По предварительной версии, при опрокидывании снегохода висевшее на ремне ружье случайно выстрелило в одного из мужчин.