На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину
На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину
На охотничьей базе в Саратовской области застрелили мужчину
25.01.2026 Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, застреленного на территории охотничьей базы в Саратовской области, сообщили в следственном...
происшествия
саратовская область
россия
новобурасский район
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
россия
новобурасский район
Происшествия, Саратовская область, Россия, Новобурасский район, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело из-за убийства мужчины на охотничьей базе в Саратовской области
САРАТОВ, 25 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве 37-летнего мужчины, застреленного на территории охотничьей базы в Саратовской области, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Как ранее сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, изначально рассматривалась версия о несчастном случае при ДТП на снегоходе рядом с поселком Карабулак. По предварительной версии, при опрокидывании снегохода висевшее на ремне ружье случайно выстрелило в одного из мужчин.
"Базарно-Карабулакским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ. По версии следствия, 23 января 2026 года подозреваемый, находясь на территории охотничьей базы, расположенной в Новобурасском районе Саратовской области, произвел выстрел из охотничьего ружья в 37-летнего знакомого. В результате чего потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в Telegram-канале
следственного управления.
Подозреваемый задержан, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные процессуальные действия, добавили в СУСК.