В Дании призвали ЕС помочь Канаде после угроз Трампа - РИА Новости, 25.01.2026
19:45 25.01.2026
В Дании призвали ЕС помочь Канаде после угроз Трампа
CC BY 2.0 / Scazon / Флаги Канады и США
CC BY 2.0 / Scazon /
Флаги Канады и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз сделать всё возможное для помощи Канаде на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести против неё пошлины.
В субботу Трамп заявил, что если Канада заключит сделку с Китаем, то на все канадские товары, ввозимые в США, будут немедленно применены пошлины в 100%.
"Канада поддерживала и поддерживает Гренландию и Данию. Теперь Трамп угрожает Канаде пошлинами в 100%. Дания и ЕС должны сделать всё возможное, чтобы помочь Канаде. Всем нам, кому угрожает Трамп, следует держаться вместе и реагировать на его угрозы сообща", - написал Драгстед в соцсети Х.
Премьер-министр Канады Марк Карни ранее выразил поддержку праву Гренландии и Дании самостоятельно определять будущее острова.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
В миреКанадаГренландияДанияДональд ТрампМарк КарниЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
