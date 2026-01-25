https://ria.ru/20260125/danija-2070207966.html
В Дании призвали ЕС помочь Канаде после угроз Трампа
Член датского парламента Пелле Драгстед призвал Копенгаген и Евросоюз сделать всё возможное для помощи Канаде на фоне угроз президента США Дональда Трампа...
Депутат Драгстед призвал Данию и ЕС помочь Канаде после угроз Трампа