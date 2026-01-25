В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП

"По версии следствия, в середине января подозреваемый с помощью бензопилы спилил 12 столбов, снял с них электропровода, предварительно обесточив их, и изоляционные крючки. Затем часть имущества он перевез на мотобуксировщике в свой дом. Злоумышленник был задержан сотрудниками РЭС и уголовного розыска отделения полиции "Сюмсинское", - говорится в сообщении.