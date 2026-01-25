Рейтинг@Mail.ru
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/chp-2070204858.html
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП - РИА Новости, 25.01.2026
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП
Правоохранители Удмуртии задержали пенсионера, который пытался похитить более километра проводов с линии электропередач, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T19:13:00+03:00
2026-01-25T19:13:00+03:00
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20260123/moshenniki-2069752615.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП

Пенсионер в Удмуртии пытался похитить более 1 км проводов с линии электропередач

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители Удмуртии задержали пенсионера, который пытался похитить более километра проводов с линии электропередач, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Фигурантом уголовного деа о покушении на кражу стал 65-летний местный житель, уточняет удмуртская полиция.
"По версии следствия, в середине января подозреваемый с помощью бензопилы спилил 12 столбов, снял с них электропровода, предварительно обесточив их, и изоляционные крючки. Затем часть имущества он перевез на мотобуксировщике в свой дом. Злоумышленник был задержан сотрудниками РЭС и уголовного розыска отделения полиции "Сюмсинское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб, причиненный энергетической компании, составил 250 тысяч рублей. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Пенсионеру грозит шесть лет лишения свободы.
Домофон в жилом доме - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Мошенники обманывают россиян, представляясь соседями по подъезду
23 января, 06:53
 
ПроисшествияРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала