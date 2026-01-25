https://ria.ru/20260125/chp-2070204858.html
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП
Правоохранители Удмуртии задержали пенсионера, который пытался похитить более километра проводов с линии электропередач, сообщает пресс-служба МВД по региону.
В Удмуртии пенсионер пытался похитить более километра проводов с ЛЭП
Пенсионер в Удмуртии пытался похитить более 1 км проводов с линии электропередач
УФА, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители Удмуртии задержали пенсионера, который пытался похитить более километра проводов с линии электропередач, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Фигурантом уголовного деа о покушении на кражу стал 65-летний местный житель, уточняет удмуртская полиция.
"По версии следствия, в середине января подозреваемый с помощью бензопилы спилил 12 столбов, снял с них электропровода, предварительно обесточив их, и изоляционные крючки. Затем часть имущества он перевез на мотобуксировщике в свой дом. Злоумышленник был задержан сотрудниками РЭС и уголовного розыска отделения полиции "Сюмсинское", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб, причиненный энергетической компании, составил 250 тысяч рублей. С подозреваемого взята подписка о невыезде. Пенсионеру грозит шесть лет лишения свободы.