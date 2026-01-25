https://ria.ru/20260125/chp-2070191280.html
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Свет в частично обесточенные Мурманск и Североморск стали подавать по графику
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в компании "Россети".
"Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска
и Североморска
осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что электроснабжение порядка 90% потребителей Мурманской области
стихия не затронула, оно осуществляется в штатном режиме.
Пользователи соцсетей и мессенджеров при этом оставляют множество сообщений о том, что ряд домов в Мурманске остается без электричества гораздо дольше заявленных 4-5 часов. Главы Мурманска и Североморска периодически публикуют график ротаций с указанием улиц без указания точного промежутка времени отключений.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.