Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику

МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в компании "Россети".

"Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что электроснабжение порядка 90% потребителей Мурманской области стихия не затронула, оно осуществляется в штатном режиме.

Пользователи соцсетей и мессенджеров при этом оставляют множество сообщений о том, что ряд домов в Мурманске остается без электричества гораздо дольше заявленных 4-5 часов. Главы Мурманска и Североморска периодически публикуют график ротаций с указанием улиц без указания точного промежутка времени отключений.