Рейтинг@Mail.ru
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/chp-2070191280.html
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику - РИА Новости, 25.01.2026
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику
Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T17:00:00+03:00
2026-01-25T17:00:00+03:00
жкх
мурманск
североморск
мурманская область
россети
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_513fde3fba9db0554010ea51dcc89196.jpg
https://ria.ru/20260125/lep-2070176690.html
мурманск
североморск
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7fb18d8dbafbe1965bc8a164043289d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, мурманск, североморск, мурманская область, россети, происшествия
ЖКХ, Мурманск, Североморск, Мурманская область, Россети, Происшествия
Свет в частично обесточенный Мурманск стали подавать по спецграфику

Свет в частично обесточенные Мурманск и Североморск стали подавать по графику

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСтеклянные изоляторы на линиях электропередач
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Стеклянные изоляторы на линиях электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Электроснабжение обесточенных в Мурманске и Североморске потребителей осуществляется по специальным графикам с чередованием подачи электроэнергии, сообщили в компании "Россети".
"Электроснабжение ранее обесточенных непогодой потребителей северо-восточной части Мурманска и Североморска осуществляется по специальным графикам – с чередованием подачи электроэнергии на периоды по 4-5 часов. Ключевые социальные объекты, включая котельные, запитаны в полном объеме без перерывов", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что электроснабжение порядка 90% потребителей Мурманской области стихия не затронула, оно осуществляется в штатном режиме.
Пользователи соцсетей и мессенджеров при этом оставляют множество сообщений о том, что ряд домов в Мурманске остается без электричества гораздо дольше заявленных 4-5 часов. Главы Мурманска и Североморска периодически публикуют график ротаций с указанием улиц без указания точного промежутка времени отключений.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения пяти опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества, котельные работают штатно. В регионе введен режим ЧС.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8
Вчера, 14:35
 
ЖКХМурманскСевероморскМурманская областьРоссетиПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала