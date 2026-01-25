Магазины в Мурманске предлагают зарядить телефоны и разогреть еду

МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Магазины всех крупных торговых сетей, которые работают в Мурманске, где произошла масштабная авария на ЛЭП, оставившая без электроснабжения большую часть Мурманска и Североморска, предлагают посетителям зарядить телефоны и разогреть еду, сообщили в оперштабе региона.