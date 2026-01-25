Рейтинг@Mail.ru
15:16 25.01.2026
Магазины в Мурманске предлагают зарядить телефоны и разогреть еду
Магазины в Мурманске предлагают зарядить телефоны и разогреть еду
2026-01-25T15:16:00+03:00
2026-01-25T15:16:00+03:00
мурманск
североморск
пятерочка (сеть магазинов)
происшествия
2026
мурманск, североморск, пятерочка (сеть магазинов), происшествия
Мурманск, Североморск, Пятерочка (сеть магазинов), Происшествия
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Магазины всех крупных торговых сетей, которые работают в Мурманске, где произошла масштабная авария на ЛЭП, оставившая без электроснабжения большую часть Мурманска и Североморска, предлагают посетителям зарядить телефоны и разогреть еду, сообщили в оперштабе региона.
"Напоминаем, что в условиях сложившейся ситуации в магазинах сетей "Пятерочка", "Магнит", "Лента", "Перекресток" и "Окей", которые работают, для вас доступны важные услуги: зарядка мобильных устройств, разогрев пищи, набор питьевой воды", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти региона открыли пункты обогрева и зарядки мобильных телефонов по всем районам Мурманска и Североморска. В некоторых местах работает полевая кухня. Предприниматели предлагают свои услуги со скидками, такси возит из обесточенных районов северян бесплатно.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества. В регионе введен режим ЧС.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Для монтажа ЛЭП в Мурманской области вылетел вертолет Ми-8
МурманскСевероморскПятерочка (сеть магазинов)Происшествия
 
 
