Магазины в Мурманске предлагают зарядить телефоны и разогреть еду
25.01.2026
Магазины в Мурманске предлагают зарядить телефоны и разогреть еду
Магазины всех крупных торговых сетей, которые работают в Мурманске, где произошла масштабная авария на ЛЭП, оставившая без электроснабжения большую часть...
Торговые сети предлагают заряжать телефоны жителям обесточенной части Мурманска
МУРМАНСК, 25 янв – РИА Новости. Магазины всех крупных торговых сетей, которые работают в Мурманске, где произошла масштабная авария на ЛЭП, оставившая без электроснабжения большую часть Мурманска и Североморска, предлагают посетителям зарядить телефоны и разогреть еду, сообщили в оперштабе региона.
"Напоминаем, что в условиях сложившейся ситуации в магазинах сетей "Пятерочка
", "Магнит", "Лента", "Перекресток" и "Окей", которые работают, для вас доступны важные услуги: зарядка мобильных устройств, разогрев пищи, набор питьевой воды", - говорится в сообщении.
Кроме того, власти региона открыли пункты обогрева и зарядки мобильных телефонов по всем районам Мурманска
и Североморска
. В некоторых местах работает полевая кухня. Предприниматели предлагают свои услуги со скидками, такси возит из обесточенных районов северян бесплатно.
Вечером в пятницу в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии из-за повреждения опор ЛЭП, часть районов осталась без света, воды и тепла. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В воскресенье проводится ротация потребителей, по-прежнему значительные части городов обстаются без электричества. В регионе введен режим ЧС.