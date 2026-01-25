В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях

МУРМАНСК, 25 янв — РИА Новости. В Мурманской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за затяжной аварии на электросетях, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Несмотря на круглосуточную работу, специалистам "Россетей" пока не удалось восстановить линии электроснабжения. <...> Для жителей введение режима ЧС не влечет изменений, <...> но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний", — написал он в Telegram-канале.
Устранение аварии затрудняют неблагоприятная погода и сложный рельеф местности с крутыми подъемами. Для ускорения работ к месту ЧП направили дополнительные бригады, добавил Чибис.
В пятницу вечером в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии. Сообщается, что причиной стало образование льда и изморози на пяти опорах ЛЭП. Некоторые районы остались без света, тепла и воды. В регионе открыли 16 пунктов обогрева и развернули четыре полевые кухни у школ и гимназий.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сегодня проводится ротация потребителей, значительные части городов все еще обстаются без электричества.