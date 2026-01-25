Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях - РИА Новости, 25.01.2026
14:16 25.01.2026 (обновлено: 17:13 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/chp-2070174689.html
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях - РИА Новости, 25.01.2026
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях
В Мурманской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за затяжной аварии на электросетях, сообщил губернатор Андрей Чибис. РИА Новости, 25.01.2026
происшествия, мурманская область, андрей чибис, россети, мурманск, североморск, россия
Происшествия, Мурманская область, Андрей Чибис, Россети, Мурманск, Североморск, Россия
В Мурманской области ввели режим ЧС из-за аварии на электросетях

© Фото : СУ СК России по Мурманской областиПоврежденная опора ЛЭП в Мурманской области
© Фото : СУ СК России по Мурманской области
Поврежденная опора ЛЭП в Мурманской области
МУРМАНСК, 25 янв — РИА Новости. В Мурманской области объявили режим чрезвычайной ситуации из-за затяжной аварии на электросетях, сообщил губернатор Андрей Чибис.
"Несмотря на круглосуточную работу, специалистам "Россетей" пока не удалось восстановить линии электроснабжения. <...> Для жителей введение режима ЧС не влечет изменений, <...> но нам это необходимо, чтобы привлекать дополнительную технику и материалы у частных компаний", — написал он в Telegram-канале.
Магазины в Мурманске предлагают зарядить телефоны и разогреть еду
Вчера, 15:16
Устранение аварии затрудняют неблагоприятная погода и сложный рельеф местности с крутыми подъемами. Для ускорения работ к месту ЧП направили дополнительные бригады, добавил Чибис.
В пятницу вечером в Мурманске и Североморске произошло масштабное отключение электроэнергии. Сообщается, что причиной стало образование льда и изморози на пяти опорах ЛЭП. Некоторые районы остались без света, тепла и воды. В регионе открыли 16 пунктов обогрева и развернули четыре полевые кухни у школ и гимназий.
Возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Сегодня проводится ротация потребителей, значительные части городов все еще обстаются без электричества.
Две поврежденные опоры ЛЭП в Мурманской области работали с 1966 года
Вчера, 09:40
 
ПроисшествияМурманская областьАндрей ЧибисРоссетиМурманскСевероморскРоссия
 
 
