08:37 25.01.2026 (обновлено: 08:38 25.01.2026)
Чернышенко рассказал, сколько студентов учатся в российских вузах
© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 8,5 миллионов студентов учатся в вузах и колледжах России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В России 25 января отмечается День российского студенчества.
"Сегодня в вузах и колледжах нашей страны – более 8 с половиной миллионов студентов… Желаю каждому студенту крепкого здоровья, успешной учебы и реализации способностей на благо нашей страны", – сказал Чернышенко, слова которого приводит его аппарат.
По словам зампреда правительства, подготовку кадров по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования осуществляют более 5 тысяч образовательных организаций.
Отмечается, что в 2026 году в День студенчества был запущен конкурс "Росмолодежь.Гранты" среди высших учебных заведений. Подать заявку можно с 25 января по 10 марта в 18 номинациях.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Госдуме предложили выплачивать студентам 13-ю стипендию
23 января, 15:24
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
