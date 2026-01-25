https://ria.ru/20260125/chernyshenko-2070142797.html
Чернышенко рассказал, сколько студентов учатся в российских вузах
Более 8,5 миллионов студентов учатся в вузах и колледжах России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.01.2026
общество
россия
дмитрий чернышенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
общество, россия, дмитрий чернышенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
