Чернышенко рассказал, сколько студентов учатся в российских вузах

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 8,5 миллионов студентов учатся в вузах и колледжах России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам зампреда правительства, подготовку кадров по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования осуществляют более 5 тысяч образовательных организаций.