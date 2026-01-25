Рейтинг@Mail.ru
Врачи из США прооперируют украинских детей в годовщину взрыва в Чернобыле - РИА Новости, 25.01.2026
10:17 25.01.2026
Врачи из США прооперируют украинских детей в годовщину взрыва в Чернобыле
Врачи из США прооперируют украинских детей в годовщину взрыва в Чернобыле - РИА Новости, 25.01.2026
Врачи из США прооперируют украинских детей в годовщину взрыва в Чернобыле
Международная группа медиков-педиатров из американского Кардиологического альянса рассчитывает провести более десятка сложных операций на сердце у детей на... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T10:17:00+03:00
2026-01-25T10:17:00+03:00
Врачи из США прооперируют украинских детей в годовщину взрыва в Чернобыле

Новик: врачи из США прооперируют детей на Украине в годовщину взрыва в Чернобыле

© РИА Новости / Стрингер
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Саркофаг в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Международная группа медиков-педиатров из американского Кардиологического альянса рассчитывает провести более десятка сложных операций на сердце у детей на Украине весной 2026 года, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости руководитель команды, известный детский кардиохирург Билл Новик.
"Мы собираемся начать оперировать детей во Львове за неделю до годовщины чернобыльской катастрофы, а затем работать еще неделю", - сказал Новик.
Переселенцам из деревни в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС разрешили посетить свои дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Как изменился Чернобыль спустя 40 лет после катастрофы
19 декабря 2025, 18:46
Врач подчеркнул, что на Украине он вместе с коллегами выполняет только сложные операции, на каждую из которых уходит целый день.
Новик выразил сожаление по поводу того, что кардиологическое отделение в больнице во Львове не располагает достаточным медицинским персоналом, из-за чего в отделении интенсивной терапии там могут обслуживать лишь двух-трех детей в день.
"Это действительно проблема. Даже если речь идет о простых или средних по сложности операциях, они могут делать только одну или две в день", - констатировал он.
Гриб Cladosporium sphaerospermum, найденный на стенах разрушенного энергоблока в Чернобыле - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Посланник из Чернобыля ошеломил ученых: он живет там, где жизнь невозможна
3 декабря 2025, 18:44
Сложившуюся ситуацию американский врач объяснил тем, что зачастую украинские медики предпочитают работать за границей, поскольку там лучше материальные условия.
"Мы обсуждали потенциальные меры стимулирования, и я пытаюсь понять, как мотивировать их остаться. Но в конечном итоге все сведется к доходам", — резюмировал он.
Новик рассказал, что после весенней поездки планирует вернуться на Украину в сентябре и декабре.
Врачи Кардиологического альянса из разных стран начали оперировать детей во Львове в 2021 году. В то время на всей западной Украине не было ни одного качественного отделения детской кардиологии, и пациенты должны были ехать на лечение в Киев и другие города.
Замер радиационного фона в эвакуированном после аварии на ЧАЭС городе Припять в Чернобыльской Зоне Отчуждения - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Неожиданное последствие Чернобыля: что нашли ученые в зоне отчуждения
25 сентября 2025, 19:14
 
