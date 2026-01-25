Врачи из США прооперируют украинских детей в годовщину взрыва в Чернобыле

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Международная группа медиков-педиатров из американского Кардиологического альянса рассчитывает провести более десятка сложных операций на сердце у детей на Украине весной 2026 года, в 40-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил РИА Новости руководитель команды, известный детский кардиохирург Билл Новик.

"Мы собираемся начать оперировать детей во Львове за неделю до годовщины чернобыльской катастрофы, а затем работать еще неделю", - сказал Новик.

Врач подчеркнул, что на Украине он вместе с коллегами выполняет только сложные операции, на каждую из которых уходит целый день.

Новик выразил сожаление по поводу того, что кардиологическое отделение в больнице во Львове не располагает достаточным медицинским персоналом, из-за чего в отделении интенсивной терапии там могут обслуживать лишь двух-трех детей в день.

"Это действительно проблема. Даже если речь идет о простых или средних по сложности операциях, они могут делать только одну или две в день", - констатировал он.

Сложившуюся ситуацию американский врач объяснил тем, что зачастую украинские медики предпочитают работать за границей, поскольку там лучше материальные условия.

"Мы обсуждали потенциальные меры стимулирования, и я пытаюсь понять, как мотивировать их остаться. Но в конечном итоге все сведется к доходам", — резюмировал он.

Новик рассказал, что после весенней поездки планирует вернуться на Украину в сентябре и декабре.