"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:06 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/chelsi-2070203949.html
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ
"Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T19:06:00+03:00
2026-01-25T19:06:00+03:00
футбол
спорт
англия
лондон
энцо фернандес
крис ричардс
кристал пэлас
челси
англия
лондон
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ

"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эстевао (34-я минута), Жоао Педро (50) и Энцо Фернандес (64, пенальти). У "Кристал Пэлас" отличился Крис Ричардс (88).
Английская премьер-лига (АПЛ)
25 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Кристал Пэлас
1 : 3
Челси
88‎’‎ • Крис Ричардс
(Чади Риад)
34‎’‎ • Estevao
50‎’‎ • Жуан Педру
(Estevao)
64‎’‎ • Энцо Фернандес (П)
"Челси", набравший 37 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на балл опередив "Ливерпуль". "Кристал Пэлас" с 28 очками располагается на 15-й позиции.
В следующем туре "Челси" 31 января примет "Вест Хэм", а "Кристал Пэлас" днем позднее на выезде сыграет против "Ноттингем Форест".
Результаты остальных матчей дня:
"Брентфорд" - "Ноттингем Форест" - 0:2;
"Ньюкасл Юнайтед" - "Астон Вилла" - 0:2.
ФутболСпортАнглияЛондонЭнцо ФернандесКрис РичардсКристал ПэласЧелсиНоттингем ФорестАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
