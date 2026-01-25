"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эстевао (34-я минута), Жоао Педро (50) и Энцо Фернандес (64, пенальти). У "Кристал Пэлас" отличился Крис Ричардс (88).

"Челси", набравший 37 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на балл опередив "Ливерпуль". "Кристал Пэлас" с 28 очками располагается на 15-й позиции.

В следующем туре "Челси" 31 января примет "Вест Хэм", а "Кристал Пэлас" днем позднее на выезде сыграет против "Ноттингем Форест".

Результаты остальных матчей дня:

"Брентфорд" - "Ноттингем Форест" - 0:2;