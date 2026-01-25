https://ria.ru/20260125/chelsi-2070203949.html
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ
"Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T19:06:00+03:00
2026-01-25T19:06:00+03:00
2026-01-25T19:06:00+03:00
футбол
спорт
англия
лондон
энцо фернандес
крис ричардс
кристал пэлас
челси
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053073567_0:704:2048:1856_1920x0_80_0_0_488e9734631ba3d1f34f426f6e1e0fd3.jpg
https://ria.ru/20260125/futbol-2070190584.html
англия
лондон
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2053073567_0:512:2048:2048_1920x0_80_0_0_c6ed131d8e0c25811f5204bcaf89b66d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, англия, лондон, энцо фернандес, крис ричардс, кристал пэлас, челси, ноттингем форест, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Англия, Лондон, Энцо Фернандес, Крис Ричардс, Кристал Пэлас, Челси, Ноттингем Форест, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в АПЛ
"Челси" обыграл "Кристал Пэлас" и поднялся на четвертое место в таблице АПЛ МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Челси" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Эстевао (34-я минута), Жоао Педро (50) и Энцо Фернандес (64, пенальти). У "Кристал Пэлас" отличился Крис Ричардс (88).
25 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
88’ •
Крис Ричардс
(
Чади Риад)
34’ •
Estevao
50’ •
Жуан Педру
(
Estevao)
Смотреть все голы
"Челси", набравший 37 очков, поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, на балл опередив "Ливерпуль". "Кристал Пэлас" с 28 очками располагается на 15-й позиции.
В следующем туре "Челси" 31 января примет "Вест Хэм", а "Кристал Пэлас" днем позднее на выезде сыграет против "Ноттингем Форест".
Результаты остальных матчей дня:
"Брентфорд" - "Ноттингем Форест" - 0:2;
"Ньюкасл Юнайтед" - "Астон Вилла" - 0:2.