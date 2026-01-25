Премьер Чехии раскритиковал слова Трампа о военных НАТО в Афганистане

ПРАГА, 25 янв – РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о том, что военнослужащие стран НАТО якобы избегали пребывания на линии фронта в Афганистане, выходят за рамки приличия и принижают наследие чешских военных, 14 из которых погибли в этой стране, заявил в воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш порталу Novinky.
В четверг Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что не уверен, что страны НАТО поддержат США в случае необходимости, и что Штаты никогда по-настоящему не просили помощи у союзников. Также он заявил, что в Афганистане союзники находились вдали от линии фронта, несмотря на то, что направили туда войска.
"Конечно, эти слова - чушь. Дональд Трамп часто любит провоцировать своими заявлениями, но это уже за гранью приличия. Это принижает наследие наших воинов, погибших или раненых в ходе миссий союзников" - приводит портал слова Бабиша. Во время миссий в Афганистане погибли 14 чешских военнослужащих.
Высказывание Трампа вызвало глубокое возмущение у многих политиков западных стран. В частности, премьер Великобритании Кир Стармер назвал это оскорблением, а премьер Италии Джорджа Мелони – неприемлемым. Польский генерал Роман Полько в эфире телеканала TVP выразил мнение, что Трамп должен извиниться за свои слова о бесполезности союзников США по НАТО.