США могут не одобрить соглашение об архипелаге Чагос, пишут СМИ

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. США, вероятно, не одобрят соглашение Великобритании и Маврикия о передаче последнему архипелага Чагос, "зеленый свет" от США необходим из-за заключенного ранее британо-американского военного соглашения, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Согласно письму, имеющемуся в распоряжении газеты, Великобритания признала, что ратификация соглашения по Чагосу невозможна без согласия США на пересмотр военного соглашения, заключенного с Лондоном в 1966 году.
"Белый дом, вероятно, не признает суверенитет Маврикия (над Чагосом – ред.) на фоне растущего недовольства сделкой", - говорится в публикации издания.
Газета со ссылкой на источники сообщает, что британские и американские чиновники продолжают совместную работу, чтобы обеспечить необходимые условия для дальнейшего функционирования общей военной базы на острове Диего-Гарсия.
В пятницу газета сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отозвать билль о передаче архипелага Чагос Маврикию из-за негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер во вторник заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию — это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию. Он назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости".
