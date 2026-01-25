Рейтинг@Mail.ru
США могут не одобрить соглашение об архипелаге Чагос, пишут СМИ
01:46 25.01.2026
США могут не одобрить соглашение об архипелаге Чагос, пишут СМИ
в мире
великобритания
сша
маврикий
кир стармер
дональд трамп
великобритания
сша
маврикий
2026
Telegraph: США могут не признать суверенитет Маврикия над Чагосом

Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Военная база Диего-Гарсия на архипелаге Чагос . Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. США, вероятно, не одобрят соглашение Великобритании и Маврикия о передаче последнему архипелага Чагос, "зеленый свет" от США необходим из-за заключенного ранее британо-американского военного соглашения, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.
Великобритания 3 октября 2024 года объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена совместная военная база Великобритании и США. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон.
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Стармер отозвал билль о передаче Чагос Маврикию из-за реакции США
Вчера, 03:48
Согласно письму, имеющемуся в распоряжении газеты, Великобритания признала, что ратификация соглашения по Чагосу невозможна без согласия США на пересмотр военного соглашения, заключенного с Лондоном в 1966 году.
"Белый дом, вероятно, не признает суверенитет Маврикия (над Чагосом – ред.) на фоне растущего недовольства сделкой", - говорится в публикации издания.
Газета со ссылкой на источники сообщает, что британские и американские чиновники продолжают совместную работу, чтобы обеспечить необходимые условия для дальнейшего функционирования общей военной базы на острове Диего-Гарсия.
В пятницу газета сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер был вынужден отозвать билль о передаче архипелага Чагос Маврикию из-за негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер во вторник заявил, что передача Великобританией острова Диего-Гарсия Маврикию — это одна из причин, почему Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию. Он назвал решение Лондона "великой глупостью" и актом "абсолютной слабости".
Остров архипелага Чагос - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Telegraph назвала стоимость сделки о передаче Маврикию архипелага Чагос
10 августа 2025, 23:57
 
В мире, Великобритания, США, Маврикий, Кир Стармер, Дональд Трамп
 
 
