Лейбористы заблокировали попытку соперника Стармера вернуться в парламент

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лейбористская партия Великобритании заблокировала попытку возвращения в парламент, предпринятую мэром Манчестера Энди Бернхэмом, которого называют главным соперником премьер-министра страны Кира Стармера за его место, сообщает телеканал Лейбористская партия Великобритании заблокировала попытку возвращения в парламент, предпринятую мэром Манчестера Энди Бернхэмом, которого называют главным соперником премьер-министра страны Кира Стармера за его место, сообщает телеканал Sky News.

В четверг британские СМИ сообщили о возможном начале борьбы за премьерское кресло в партии лейбористов. Основным соперником Стармера считается Бернхэм. Сам Стармер назвал слухи о борьбе пустой тратой времени.

"Попытка Энди Бернхэма вернуться (в парламент - ред.) в качестве депутата была заблокирована исполнительным комитетом Лейбористской партии", - говорится в публикации на сайте телеканала.

По информации Sky News, против того, чтобы позволить Бернхэму участвовать в дополнительных выборах в избирательном округе Гортон и Дентон, проголосовали восемь из десяти членов комитета.

Ранее депутат от лейбористов Эндрю Гвин ушел в отставку, освободив свое место в парламенте. Это означает, что в его избирательном округе Гортон и Дентон вскоре пройдут дополнительные выборы. Местные СМИ писали, что в выборах может принять участие Бернхэм, однако сначала ему пришлось бы уйти с поста мэра Манчестера. В случае, если бы он победил на выборах и стал депутатом, он смог бы бросить вызов Стармеру в борьбе за премьерское кресло.