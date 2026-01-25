https://ria.ru/20260125/britaniya-2070191745.html
Лейбористы заблокировали попытку соперника Стармера вернуться в парламент
Лейбористы заблокировали попытку соперника Стармера вернуться в парламент
Лейбористы заблокировали попытку соперника Стармера вернуться в парламент
Лейбористская партия Великобритании заблокировала попытку возвращения в парламент, предпринятую мэром Манчестера Энди Бернхэмом, которого называют главным...
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Лейбористская партия Великобритании заблокировала попытку возвращения в парламент, предпринятую мэром Манчестера Энди Бернхэмом, которого называют главным соперником премьер-министра страны Кира Стармера за его место, сообщает телеканал Sky News.
В четверг британские СМИ сообщили о возможном начале борьбы за премьерское кресло в партии лейбористов. Основным соперником Стармера считается Бернхэм. Сам Стармер назвал слухи о борьбе пустой тратой времени.
"Попытка Энди Бернхэма вернуться (в парламент - ред.) в качестве депутата была заблокирована исполнительным комитетом Лейбористской партии", - говорится в публикации на сайте телеканала.
По информации Sky News, против того, чтобы позволить Бернхэму участвовать в дополнительных выборах в избирательном округе Гортон и Дентон, проголосовали восемь из десяти членов комитета.
Ранее депутат от лейбористов Эндрю Гвин ушел в отставку, освободив свое место в парламенте. Это означает, что в его избирательном округе Гортон и Дентон вскоре пройдут дополнительные выборы. Местные СМИ писали, что в выборах может принять участие Бернхэм, однако сначала ему пришлось бы уйти с поста мэра Манчестера. В случае, если бы он победил на выборах и стал депутатом, он смог бы бросить вызов Стармеру в борьбе за премьерское кресло.
В ноябре 2025 года рейтинг Стармера побил очередной антирекорд. Одобряют деятельность Стармера только 19% британцев, доля не одобряющих Стармера респондентов увеличилась до 73%. В конце сентября опрос компании Ipsos показал, что Стармер стал самым непопулярным премьером Британии в истории.