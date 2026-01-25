Рейтинг@Mail.ru
00:27 25.01.2026
В Бремене забросали шарами с краской дом немецкого чиновника
В мире, Бремен (земля), Германия
В Бремене забросали шарами с краской дом немецкого чиновника

В Бремене неизвестные напали с краской на дом главы земельного ведомства

© AP Photo / dpa / Christoph SchmidtСотрудники полиции В Германии
Сотрудники полиции В Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / dpa / Christoph Schmidt
Сотрудники полиции В Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Неизвестные в ночь на субботу совершили нападение с использованием краски на частный дом руководителя земельного ведомства по защите конституции Бремена Торге Кёлера, сообщает немецкое информагентство DPA со ссылкой на полицию.
"Неизвестные в ночь на субботу напали с краской на жилой дом главы бременского ведомства по защите конституции. По имеющимся данным, в стену дома бросали наполненные краской елочные шары", - говорится в сообщении.
Полиция на месте ограбления хранилища банка Sparkasse в Гельзенкирхене на западе Германии. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Германии совершили мегаограбление банка на 30 миллионов евро
30 декабря 2025, 17:52
По информации DPA, злоумышленники также повредили автомобиль семьи соседей, не имевшей отношения к инциденту: были разбиты стекла и проколоты шины.
По данным полиции, пострадавших нет.
Сенатор по внутренним делам Бремена Ева Хёгль осудила нападение, назвав его "абсолютным переходом красной черты". По ее словам, инцидент, предположительно, может быть связан с недавним предполагаемым разоблачением информатора в леворадикальной экстремистской среде.
Уточнятся, что расследование ведет подразделение госбезопасности полиции Бремена.
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В столице Кении застрелили депутата парламента
30 апреля 2025, 22:10
 
В мире, Бремен (земля), Германия
 
 
