В Бремене забросали шарами с краской дом немецкого чиновника
В Бремене забросали шарами с краской дом немецкого чиновника
Неизвестные в ночь на субботу совершили нападение с использованием краски на частный дом руководителя земельного ведомства по защите конституции Бремена Торге... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
бремен (земля)
германия
В Бремене забросали шарами с краской дом немецкого чиновника
В Бремене неизвестные напали с краской на дом главы земельного ведомства
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости.
Неизвестные в ночь на субботу совершили нападение с использованием краски на частный дом руководителя земельного ведомства по защите конституции Бремена Торге Кёлера, сообщает немецкое информагентство DPA
со ссылкой на полицию.
"Неизвестные в ночь на субботу напали с краской на жилой дом главы бременского ведомства по защите конституции. По имеющимся данным, в стену дома бросали наполненные краской елочные шары", - говорится в сообщении.
По информации DPA, злоумышленники также повредили автомобиль семьи соседей, не имевшей отношения к инциденту: были разбиты стекла и проколоты шины.
По данным полиции, пострадавших нет.
Сенатор по внутренним делам Бремена
Ева Хёгль осудила нападение, назвав его "абсолютным переходом красной черты". По ее словам, инцидент, предположительно, может быть связан с недавним предполагаемым разоблачением информатора в леворадикальной экстремистской среде.
Уточнятся, что расследование ведет подразделение госбезопасности полиции Бремена.