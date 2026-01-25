Рейтинг@Mail.ru
13:36 25.01.2026 (обновлено: 14:13 25.01.2026)
Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи на трассе и упали на территории двух школ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
"Обломки беспилотника ночью 25 января повредили линию электропередачи на трассе в Северском районе. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
По данным регионального оперштаба, аварийное отключение электроэнергии произошло в поселках Черноморский, Ильский, Октябрьский, хуторах Карский и Кипячий, станице Дербентской. Оно было восстановлено к 11.30 мск воскресенья.
Абинском районе обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших нет", - сообщили позже в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, которая расположена по соседству со школой. Также в двух учреждениях разбито несколько окон. Территория оцеплена, на месте работают оперативные и специальные службы, отметили в ведомстве.
 
