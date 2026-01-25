Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае

https://ria.ru/20260125/bpla-2070169775.html
Обломки БПЛА повредили линию электропередачи на трассе и упали на территории двух школ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
2026-01-25T13:36:00+03:00
2026-01-25T13:36:00+03:00
2026-01-25T14:13:00+03:00
Обломки БПЛА упали на территории двух школ под Краснодаром, пострадавших нет
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи на трассе и упали на территории двух школ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
"Обломки беспилотника ночью 25 января повредили линию электропередачи на трассе в Северском районе
. Пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
По данным регионального оперштаба, аварийное отключение электроэнергии произошло в поселках Черноморский, Ильский, Октябрьский
, хуторах Карский и Кипячий, станице Дербентской. Оно было восстановлено к 11.30 мск воскресенья.
"В Абинском районе
обломки БПЛА упали на территории двух школ в станице Федоровской. Пострадавших нет", - сообщили позже в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, которая расположена по соседству со школой. Также в двух учреждениях разбито несколько окон. Территория оцеплена, на месте работают оперативные и специальные службы, отметили в ведомстве.