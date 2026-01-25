Обломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили линию электропередачи на трассе и упали на территории двух школ в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.

Уточняется, что фрагменты беспилотника повредили забор воскресной школы и линию электропередачи, идущую к котельной, которая расположена по соседству со школой. Также в двух учреждениях разбито несколько окон. Территория оцеплена, на месте работают оперативные и специальные службы, отметили в ведомстве.