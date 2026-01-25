Ленинградская блокадница рассказала, как пленных немцев вели по городу

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.". Архивное фото

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна."

ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в американском Чикаго, рассказала в интервью РИА Новости, как после прорыва блокады по городу вели пленных немцев, но ей, маленькой девочке, не хотелось растерзать их.

"Нет, мне не хотелось растерзать их. Я ведь не могу сказать, что каждый из этих немцев участвовал в нападении на Ленинград . Там были просто немецкие солдаты, попавшие в плен. Я просто грустно смотрела на них. Но это, конечно, было страшно", - сказала Соболева.

Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 18 января 1943 года она была частично прорвана в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера , по которой в город доставлялось продовольствие.

Когда блокада началась, маленькой Нине было 7 лет, и ее семья жила на Петроградской стороне.

"Я очень хорошо помню хлебные карточки, которые выдавали на декаду. Я составляла таблицу из десяти квадратиков, и в каждом писала карандашом "хлеб" с буквой "п" на конце и ставила число "125". Норма была 125 граммов хлеба", - поделилась она.

Нина Федоровна призналась, что раньше не думала, что эти детские рисунки являются историческими документами.

"К сожалению, я не понимала, что эти мои таблицы нужно сохранять. Но я до сих пор хорошо помню, как они выглядели", - отметила она.

Собеседница агентства поведала об истории, когда они с бабушкой пошли в булочную и попросили отпустить им по карточкам норму за два дня – полкилограмма хлеба.

"Этот эпизод я хорошо помню до сих пор. Бабушка хотела взять эти полкило. Но рядом стоял укутанный человек – я даже не знаю, был ли это мужчина или женщина или ребенок – который вцепился ладошкой в наш хлеб. И хотя я была маленькой девочкой, но здесь не выдержала и толкнула его. А когда он упал, то слегка пихнула его ногой", - припомнила Соболева.

По ее словам, в тот момент она не очень понимала, что делает.

Кроме того, Нина Федоровна подчеркнула, что блокада и Великая Отечественная война являются важной частью ее жизни и заложили какие-то элементы характера.

"Семья воспитала во мне бережное отношение к еде, к вещам и к информации. Я ничего не выбрасываю сразу в корзину, а думаю, что нужно подождать - может быть, это кому-нибудь потом понадобится", - объяснила она.