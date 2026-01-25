Рейтинг@Mail.ru
08:53 25.01.2026
Ленинградская блокадница рассказала, как пленных немцев вели по городу
Ленинградская блокадница рассказала, как пленных немцев вели по городу
ленинград, чикаго, ладожское озеро
Ленинград, Чикаго, Ладожское озеро
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна.". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв – РИА Новости. Ленинградская блокадница Нина Соболева, ныне живущая в американском Чикаго, рассказала в интервью РИА Новости, как после прорыва блокады по городу вели пленных немцев, но ей, маленькой девочке, не хотелось растерзать их.
"Нет, мне не хотелось растерзать их. Я ведь не могу сказать, что каждый из этих немцев участвовал в нападении на Ленинград. Там были просто немецкие солдаты, попавшие в плен. Я просто грустно смотрела на них. Но это, конечно, было страшно", - сказала Соболева.
Блокада Ленинграда фашистскими войсками продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 18 января 1943 года она была частично прорвана в результате операции "Искра". Тогда появилась легендарная "Дорога жизни" по льду Ладожского озера, по которой в город доставлялось продовольствие.
Когда блокада началась, маленькой Нине было 7 лет, и ее семья жила на Петроградской стороне.
"Я очень хорошо помню хлебные карточки, которые выдавали на декаду. Я составляла таблицу из десяти квадратиков, и в каждом писала карандашом "хлеб" с буквой "п" на конце и ставила число "125". Норма была 125 граммов хлеба", - поделилась она.
Нина Федоровна призналась, что раньше не думала, что эти детские рисунки являются историческими документами.
"К сожалению, я не понимала, что эти мои таблицы нужно сохранять. Но я до сих пор хорошо помню, как они выглядели", - отметила она.
Собеседница агентства поведала об истории, когда они с бабушкой пошли в булочную и попросили отпустить им по карточкам норму за два дня – полкилограмма хлеба.
"Этот эпизод я хорошо помню до сих пор. Бабушка хотела взять эти полкило. Но рядом стоял укутанный человек – я даже не знаю, был ли это мужчина или женщина или ребенок – который вцепился ладошкой в наш хлеб. И хотя я была маленькой девочкой, но здесь не выдержала и толкнула его. А когда он упал, то слегка пихнула его ногой", - припомнила Соболева.
По ее словам, в тот момент она не очень понимала, что делает.
Кроме того, Нина Федоровна подчеркнула, что блокада и Великая Отечественная война являются важной частью ее жизни и заложили какие-то элементы характера.
"Семья воспитала во мне бережное отношение к еде, к вещам и к информации. Я ничего не выбрасываю сразу в корзину, а думаю, что нужно подождать - может быть, это кому-нибудь потом понадобится", - объяснила она.
По разным данным, за время блокады от голода, холода, бомбёжек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона жителей Ленинграда.
ЛенинградЧикагоЛадожское озеро
 
 
