DC Comics подала заявку на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
DC Comics подала заявку на регистрацию в России эмблемы Бэтмена - РИА Новости, 25.01.2026
DC Comics подала заявку на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена
россия
DC Comics подала заявку на регистрацию в России эмблемы Бэтмена
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена, следует из анализа РИА Новости данных Роспатента.
Заявка была подана компанией в середине января.
Регистрируемый товарный знак является одним из наиболее узнаваемых логотипов супергероя: черная летучая мышь на желтом эллипсе.
В случае одобрения заявитель сможет использовать его при продаже игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики и зубных паст, ювелирных изделий, одежды, некоторых продуктов питания, включая йогурты и шоколад, безалкогольных напитков, а также в рекламе, при спонсорстве спортивных мероприятий и предоставлении образовательных и развлекательных услуг.