DC Comics подала заявку на регистрацию в России эмблемы Бэтмена

Культура
 
01:54 25.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Кадр из фильма "Бэтмен". 1966 год
© William Dozier Productions (1966)
Кадр из фильма "Бэтмен". 1966 год.
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Популярный американский издатель комиксов DC Comics подал заявку на регистрацию товарного знака в виде эмблемы Бэтмена, следует из анализа РИА Новости данных Роспатента.
Заявка была подана компанией в середине января.
Регистрируемый товарный знак является одним из наиболее узнаваемых логотипов супергероя: черная летучая мышь на желтом эллипсе.
В случае одобрения заявитель сможет использовать его при продаже игр, фильмов онлайн, программного обеспечения, косметики и зубных паст, ювелирных изделий, одежды, некоторых продуктов питания, включая йогурты и шоколад, безалкогольных напитков, а также в рекламе, при спонсорстве спортивных мероприятий и предоставлении образовательных и развлекательных услуг.
Кнопка Netflix на пульте дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Netflix продлил право на три товарных знака в России
16 января, 04:47
 
