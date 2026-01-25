https://ria.ru/20260125/bespilotniki-2070136879.html
В Ростовской области отбили атаку беспилотников
В Ростовской области отбили атаку беспилотников
В Ростовской области отбили атаку беспилотников
В Ростовской области нейтрализовали дроны, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T06:50:00+03:00
2026-01-25T06:50:00+03:00
2026-01-25T07:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
чертковский район
юрий слюсарь
беспилотники
ростовская область
чертковский район
происшествия, ростовская область, чертковский район, юрий слюсарь , беспилотники
В Ростовской области отбили атаку беспилотников
