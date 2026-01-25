https://ria.ru/20260125/berlin-2070222772.html
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild. РИА Новости, 25.01.2026
Bild: при стрельбе в жилом доме в Берлине пострадали пять человек
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости.
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild
.
"В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых", — пишет газета со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным издания, полиция на месте задержала нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе, произошедшей в квартире на пятом этаже дома.
На месте происшествия медики и врачи скорой помощи оказали помощь тяжело раненой женщине, мужчине и ещё двум пострадавшим. Двое раненых получили тяжелые огнестрельные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
Один из раненых сумел самостоятельно добраться до расположенной неподалёку больницы, входы в которую на текущий момент охраняются полицией. Территория вокруг места происшествия оцеплена, ведется расследование.