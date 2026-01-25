В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild

БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild

"В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых", — пишет газета со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, полиция на месте задержала нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе, произошедшей в квартире на пятом этаже дома.

На месте происшествия медики и врачи скорой помощи оказали помощь тяжело раненой женщине, мужчине и ещё двум пострадавшим. Двое раненых получили тяжелые огнестрельные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.