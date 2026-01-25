Рейтинг@Mail.ru
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild - РИА Новости, 25.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 25.01.2026 (обновлено: 23:25 25.01.2026)
https://ria.ru/20260125/berlin-2070222772.html
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild - РИА Новости, 25.01.2026
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild
Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild. РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T23:24:00+03:00
2026-01-25T23:25:00+03:00
в мире
bild
берлин (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_0:248:3200:2048_1920x0_80_0_0_6709ad5b172a49243b4f81ee03b7e3e5.jpg
https://ria.ru/20260124/strelba-2070062156.html
https://ria.ru/20260125/frg-2070214520.html
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941348387_469:0:3200:2048_1920x0_80_0_0_f147ebc220b3c063ad8a2bdedf91b2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, bild, берлин (город)
В мире, Bild, Берлин (город)
В Берлине пять человек пострадали при стрельбе в квартире , сообщает Bild

Bild: при стрельбе в жилом доме в Берлине пострадали пять человек

© AP Photo / Fabian BimmerМашина скорой помощи в Германии
Машина скорой помощи в Германии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Fabian Bimmer
Машина скорой помощи в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 25 янв - РИА Новости. Пять человек получили ранения в результате стрельбы в многоквартирном доме в берлинском районе Тиргартен, пишет издание Bild.
"В квартире на Вихманнштрассе в берлинском районе Тиргартен были обнаружены пятеро раненых", — пишет газета со ссылкой на правоохранительные органы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
В Нижнем Тагиле задержали мужчину, устроившего стрельбу из-за пиццы
24 января, 13:40
По данным издания, полиция на месте задержала нескольких подозреваемых, причастных к стрельбе, произошедшей в квартире на пятом этаже дома.
На месте происшествия медики и врачи скорой помощи оказали помощь тяжело раненой женщине, мужчине и ещё двум пострадавшим. Двое раненых получили тяжелые огнестрельные ранения. Все пострадавшие были доставлены в больницы.
Один из раненых сумел самостоятельно добраться до расположенной неподалёку больницы, входы в которую на текущий момент охраняются полицией. Территория вокруг места происшествия оцеплена, ведется расследование.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Германии заявили, что плохо подготовлены к возможной химатаке
Вчера, 21:18
 
В миреBildБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала