В МИД рассказали об открытии отделений посольства в трех городах Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2026
07:05 25.01.2026
В МИД рассказали об открытии отделений посольства в трех городах Белоруссии
Идет подготовка к фактическому открытию отделений посольства России в Витебске, Гомеле и Могилеве, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
россия
витебск
гомель
алексей полищук
снг
в мире, россия, витебск, гомель, алексей полищук, снг
В мире, Россия, Витебск, Гомель, Алексей Полищук, СНГ
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Идет подготовка к фактическому открытию отделений посольства России в Витебске, Гомеле и Могилеве, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"В ноябре 2025 года в соответствии с распоряжением правительства России были учреждены отделения нашего посольства в Витебске, Гомеле и Могилеве. Идет подготовка их фактического открытия. Они будут способствовать развитию межрегиональных связей и еще более качественной защите прав и интересов соотечественников", - заявил Полищук.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В МИД рассказали, где в России откроются отделения посольства Белоруссии
В миреРоссияВитебскГомельАлексей ПолищукСНГ
 
 
