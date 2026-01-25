https://ria.ru/20260125/belorussiya-2070137910.html
В МИД рассказали об открытии отделений посольства в трех городах Белоруссии
В МИД рассказали об открытии отделений посольства в трех городах Белоруссии - РИА Новости, 25.01.2026
В МИД рассказали об открытии отделений посольства в трех городах Белоруссии
Идет подготовка к фактическому открытию отделений посольства России в Витебске, Гомеле и Могилеве, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
россия
витебск
гомель
алексей полищук
снг
В МИД рассказали об открытии отделений посольства в трех городах Белоруссии
РИА Новости: в Витебске, Гомеле и Могилеве откроют отделения посольства России