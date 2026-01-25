Рейтинг@Mail.ru
16:44 25.01.2026
В Белоруссии проверят уровень физической подготовки солдат
белоруссия, витебская область, александр лукашенко, виктор хренин, происшествия
Белоруссия, Витебская область, Александр Лукашенко, Виктор Хренин, Происшествия
В Белоруссии проверят уровень физической подготовки солдат

Белорусские военные сдают норматив по физподготовке в рамках проверки ВС

© Фото : Министерство обороны РББелорусский военнослужащий во время учений
Белорусский военнослужащий во время учений. Архивное фото
МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Уровень физической подготовки личного состава проверяют в Белоруссии в рамках проводимой проверки боевой готовности вооруженных сил, сообщило минобороны страны.
Внезапная масштабная проверка армии начата в Белоруссии 16 января по поручению президента страны Александра Лукашенко. В пятницу, в частности, была начата проверка дислоцированной в Витебской области 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады.
"В рамках проводимой проверки боевой готовности вооруженных сил государственным секретариатом совета безопасности Республики Беларусь оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава отдельного механизированного батальона. Сегодня гвардейцы проверяемого подразделения выполняют подтягивания на перекладине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Отмечается, что данный этап проверки позволяет объективно оценить физическую выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.
В сообщении приводится комментарий заместителя начальника управления военной безопасности государственного секретариата совета безопасности Белоруссии Сергея Брезинского о проводимых контрольных занятиях по физической подготовке.
"В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь на контрольные занятия вынесены два норматива: на силу — подтягивания на перекладине и на выносливость — марш-бросок в составе подразделения на 5 километров", - сказал он.
Брезинский пояснил, что главная цель контрольных занятий — оценить уровень физической подготовленности военнослужащих отдельной механизированной бригады. "На занятия привлекается 100% личного состава. Главнокомандующим вооруженными силами, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности вооруженных сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке", - подчеркнул он.
"Сегодня мы принимаем подтягивание на перекладине. Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены. Уровень силы личного состава находится в достойном состоянии", - добавил заместителя начальника управления.
Лукашенко ранее рассказывал, что нужно сделать для того, чтобы мужчины не боялись идти служить в армию, предложив, в частности, поменять систему подготовки. Он призвал вместо "дикой строевой подготовки" подтянуть физическую подготовку, огневую и тактическую подготовку. Лукашенко подчеркнул, что делать это нужно "без муштры, без издевательства, без дедовщины". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в 2024 году заявил, что в белорусской армии серьезно пересмотрена подготовка личного состава.
БелоруссияВитебская областьАлександр ЛукашенкоВиктор ХренинПроисшествия
 
 
