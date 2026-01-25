В Белоруссии проверят уровень физической подготовки солдат

МИНСК, 25 янв – РИА Новости. Уровень физической подготовки личного состава проверяют в Белоруссии в рамках проводимой проверки боевой готовности вооруженных сил, сообщило минобороны страны.

"В рамках проводимой проверки боевой готовности вооруженных сил государственным секретариатом совета безопасности Республики Беларусь оценивается в том числе уровень физической подготовки личного состава отдельного механизированного батальона. Сегодня гвардейцы проверяемого подразделения выполняют подтягивания на перекладине", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Отмечается, что данный этап проверки позволяет объективно оценить физическую выносливость и готовность военнослужащих к выполнению задач по предназначению.

В сообщении приводится комментарий заместителя начальника управления военной безопасности государственного секретариата совета безопасности Белоруссии Сергея Брезинского о проводимых контрольных занятиях по физической подготовке.

"В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь на контрольные занятия вынесены два норматива: на силу — подтягивания на перекладине и на выносливость — марш-бросок в составе подразделения на 5 километров", - сказал он.

Брезинский пояснил, что главная цель контрольных занятий — оценить уровень физической подготовленности военнослужащих отдельной механизированной бригады. "На занятия привлекается 100% личного состава. Главнокомандующим вооруженными силами, президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, уделяется особое и первостепенное внимание физической подготовке, которую он рассматривает как залог боеспособности вооруженных сил в условиях напряженности. Именно поэтому выбраны самые сложные нормативы по физической подготовке", - подчеркнул он.

"Сегодня мы принимаем подтягивание на перекладине. Предварительные результаты показывают, что военнослужащие хорошо подготовлены. Уровень силы личного состава находится в достойном состоянии", - добавил заместителя начальника управления.