Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:59 25.01.2026 (обновлено: 11:23 25.01.2026)
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода - РИА Новости, 25.01.2026
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода
Украинские боевики выпустили 24 снаряда во время массированного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
херсонская область
белгород
белгородская область
херсонская область
Новости
1920
1920
true
происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), херсонская область , мария захарова
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Херсонская область , Мария Захарова
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода

Гладков: ВСУ выпустили 24 снаряда во время массированного обстрела Белгорода

© Фото : пресс-служба главы администрации БелгородаВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Фото : пресс-служба главы администрации Белгорода
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду
БЕЛГОРОД, 25 янв — РИА Новости. Украинские боевики выпустили 24 снаряда во время массированного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Повреждены объекты энергетики и девять автомобилей. Кроме того, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание хозпостройки на территории частного домовладения", — написал он в Telegram-канале.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал обстрел Белгорода
Вчера, 22:56
Накануне вечером ВСУ обстреляли город, предположительно, с помощью РСЗО HIMARS. По предварительным данным, пострадавших нет. В этот же день противник нанес удар по скорой, направлявшейся к тяжелобольному пациенту, в Херсонской области. Вся бригада из трех человек погибла.
Атаки произошли во время переговоров по безопасности представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби. Они были закрытыми и касались нерешенных вопросов мирного плана США. Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, таким образом Украина показала свою реальную позицию по вопросу мирного урегулирования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
