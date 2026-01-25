https://ria.ru/20260125/belgorod--2070156475.html
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода
Украинские боевики выпустили 24 снаряда во время массированного обстрела Белгорода, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.01.2026
Гладков рассказал о ночном массированном обстреле Белгорода
