Экономист оценила риски дефицита бананов в России - РИА Новости, 25.01.2026
02:36 25.01.2026
Экономист оценила риски дефицита бананов в России
Экономист оценила риски дефицита бананов в России
2026-01-25T02:36:00+03:00
2026-01-25T02:36:00+03:00
2026
Экономист оценила риски дефицита бананов в России

Связки бананов
Связки бананов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дефицит бананов россиянам не грозит, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
На вопрос, не останутся ли россияне без бананов на полках своих магазинов из-за событий в Венесуэле, она ответила: "Дефицит бананов россиянам не грозит".
"Дело в том, что 98% бананов поступают на рынок России из Эквадора. Этот самый древний фастфуд остается с нами. Кстати, бананы, говорят, еще и нервы успокаивают, а это сейчас как раз то, что нужно",- добавила собеседница агентства.
Что касается Венесуэлы, то она, по словам Машковой, "славится своим кофе и шоколадом, производит первоклассный ром, хорошие сигары, морепродукты. Рынок России открыт для этих продуктов", - заметила гендиректор НК СЭСЛА.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
