В Запорожской области построят круглогодичный курорт
В Запорожской области построят круглогодичный курорт - РИА Новости, 25.01.2026
В Запорожской области построят круглогодичный курорт
Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T13:11:00+03:00
2026
В Запорожской области построят круглогодичный курорт
Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на Азове завершат к 2035 году