В Запорожской области построят круглогодичный курорт - РИА Новости, 25.01.2026
13:11 25.01.2026
В Запорожской области построят круглогодичный курорт
Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в... РИА Новости, 25.01.2026
строительство
россия
запорожская область
евгений балицкий
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
россия
запорожская область
строительство, россия, запорожская область, евгений балицкий, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Строительство, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на Азове завершат к 2035 году

Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области
Пляж на берегу Азовского моря в поселке Кирилловка Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Строительство круглогодичного курорта "Приморск" на азовском побережье должно завершиться к 2035 году, следует из документов правительства РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, в Запорожской области планируется строительство федерального круглогодичного курорта "Приморск", которое завершат к 2035 году.
Ответственными за реализацию планов назначены исполнительные органы власти Запорожской области, Минстрой РФ, Минэкономразвития РФ, а также Минздрав РФ, Минприроды РФ и Роснедра во взаимодействии с корпорацией "Туризм.РФ".
В 2024 году губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказывал, что новый курорт станет самым масштабным на территории новых регионов - его площадь составит порядка 6 тысяч гектаров. Строительство начнется ориентировочно с 2028 года.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Новый стандарт благоустройства пляжей разработают на курортах Кубани
29 октября 2025, 20:22
29 октября 2025, 20:22
 
СтроительствоРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
