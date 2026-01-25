https://ria.ru/20260125/avto-2070155956.html
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году - РИА Новости, 25.01.2026
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
Лидерами сегмента онлайн-продаж сервиса "СберАвто" в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно... РИА Новости, 25.01.2026
2026-01-25T10:55:00+03:00
2026-01-25T10:55:00+03:00
2026-01-25T10:55:00+03:00
авто
volkswagen group
ford motor
skoda auto
kia rio
lada vesta
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bc0f285b49ccae0cc61b5b877351e906.jpg
https://ria.ru/20260124/avtomobili-2070049483.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889296021_212:0:2941:2047_1920x0_80_0_0_9bfa96e4f8f7823c2f3dc7523b4ad2ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, volkswagen group, ford motor, skoda auto, kia rio, lada vesta, toyota corolla
Авто, Volkswagen Group, Ford Motor, Skoda Auto, Kia Rio, Lada Vesta, Toyota Corolla
Названы лидеры онлайн-продаж среди авто с пробегом в 2025 году
РИА Новости: "СберАвто" назвал Kia лидером онлайн-продаж в 2025 году
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Лидерами сегмента онлайн-продаж сервиса "СберАвто" в 2025 году стали корейская марка Kia, отечественная Lada Granta и японская Toyota, на которые суммарно пришлось 27% продаж, подсчитали для РИА Новости в сервисе.
"Наибольшая доля в структуре онлайн-продаж приходится на автомобили бренда Kia (9,5% от всех сделок), далее следуют Lada (9%), Toyota (8,5%)", - говорится в сообщении со ссылкой на данные сервиса "СберАвто", входящего в экосистему "Сбера
".
В список лидеров попали также Hyundai (7,5%), Volkswagen (6,5%), Nissan (5,5%), BMW (4%), а также Honda, Ford и Skoda (по 4%). При этом медианный чек на онлайн-покупку машины с пробегом в 2025 году составил 930 тысяч рублей, уточняет "СберАвто".
Среди моделей лидерами продаж стали корейские Kia Rio (875 тысяч рублей) и Hyundai Solaris (840 тысяч рублей). Следом идут Lada Granta (650 тысяч рублей), Lada Vesta (905 тысяч рублей) и Ford Focus (640 тысяч рублей). Еще в топ-10 попали Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Toyota Camry, Kia Ceed и Kia Sportage.
"В сравнении с 2024-м годом список изменился незначительно: модели Lada Vesta и Granta уступили лидирующие позиции Kia Rio и Hyundai Solaris, а Opel Astra и Nissan Qashqai покинули рейтинг, уступив место Toyota Camry и Kia Sportage", - отмечается в сообщении.