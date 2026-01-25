Рейтинг@Mail.ru
Туроператоры дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии - РИА Новости, 25.01.2026
19:25 25.01.2026
https://ria.ru/20260125/ator-2070206167.html
Туроператоры дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898031174_0:257:2729:1792_1920x0_80_0_0_83a77b95463a8d34c07db3ac88b6407a.jpg
индия, россия, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), туризм, здоровье
Индия, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Туризм, Здоровье
© Rajib IslamИндийская летучая лисица
Индийская летучая лисица. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) дала рекомендации туристам в связи с сообщениями о случаях заражения вирусом Нипах в Индии.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
"Рекомендации туристам: избегать контакта с животными, мыть руки, фрукты и овощи, использовать антисептики, не пить воду из непроверенных источников. При симптомах — сразу к врачу", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
В ассоциации также указали, что все праздничные мероприятия ко Дню Республики Индии проходят без ограничений; в Калькутте открылась 49-я Международная книжная ярмарка, которую уже посетили тысячи человек; никаких карантинных мер для населения не вводилось.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. В ведомстве отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
ИндияРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТуризмЗдоровье
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
