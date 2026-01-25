Туроператоры дали рекомендации туристам в связи с вирусом Нипах в Индии

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ассоциация туроператоров (АТОР) дала рекомендации туристам в связи с сообщениями о случаях заражения вирусом Нипах в Индии.
Ранее газета Independent писала, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.
"Рекомендации туристам: избегать контакта с животными, мыть руки, фрукты и овощи, использовать антисептики, не пить воду из непроверенных источников. При симптомах — сразу к врачу", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
В ассоциации также указали, что все праздничные мероприятия ко Дню Республики Индии проходят без ограничений; в Калькутте открылась 49-я Международная книжная ярмарка, которую уже посетили тысячи человек; никаких карантинных мер для населения не вводилось.
Роспотребнадзор сообщил в воскресенье, что держит ситуацию на контроле, случаев завоза болезни на территорию России не зарегистрировано. В ведомстве отметили, что в Российской Федерации имеется достаточное количество тест-систем для своевременной лабораторной диагностики вируса, в пунктах пропуска через государственную границу функционирует АИС "Периметр", система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней на территории страны.
