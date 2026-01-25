Рейтинг@Mail.ru
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты - РИА Новости, 25.01.2026
19:28 25.01.2026
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты - РИА Новости, 25.01.2026
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты
Два человека погибли, один получил ранение в результате взрыва гранаты в армянском городе Горис Сюникской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД... РИА Новости, 25.01.2026
в мире
армения
армения
в мире, армения
В мире, Армения
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты

РИА Новости: при взрыве гранаты в армянском Горисе погибли два человека

© Sputnik / Asatur YesayantsАвтомобиль скорой помощи в Армении
Автомобиль скорой помощи в Армении - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
© Sputnik / Asatur Yesayants
Автомобиль скорой помощи в Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранение в результате взрыва гранаты в армянском городе Горис Сюникской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
"В Горисе, по предварительной информации, в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранение", - заявил Саркисян.
По его словам, сотрудники уголовной полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.
По данным армянского издания 24news.am, один из погибших - водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна. Отмечается, что граната была взорвана во время ссоры, возникшей на бытовой почве.
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел взрыв в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Девять человек пострадали при взрыве гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
15 января, 14:53
 
В миреАрмения
 
 
