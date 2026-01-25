В Армении два человека погибли при взрыве гранаты

ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранение в результате взрыва гранаты в армянском городе Горис Сюникской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

"В Горисе, по предварительной информации, в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранение", - заявил Саркисян.

По его словам, сотрудники уголовной полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.