В Армении два человека погибли при взрыве гранаты
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты - РИА Новости, 25.01.2026
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты
25.01.2026
В Армении два человека погибли при взрыве гранаты
ЕРЕВАН, 25 янв - РИА Новости. Два человека погибли, один получил ранение в результате взрыва гранаты в армянском городе Горис Сюникской области, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.
"В Горисе, по предварительной информации, в результате взрыва гранаты погибли два человека, еще один получил ранение", - заявил Саркисян.
По его словам, сотрудники уголовной полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств происшествия.
По данным армянского издания 24news.am, один из погибших - водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна. Отмечается, что граната была взорвана во время ссоры, возникшей на бытовой почве.