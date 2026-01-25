Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" во втором матче Каррика
Футбол
 
21:31 25.01.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" во втором матче Каррика
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" во втором матче Каррика - РИА Новости Спорт, 25.01.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" во втором матче Каррика
"Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл лондонский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 25.01.2026
2026-01-25T21:31:00+03:00
2026-01-25T21:31:00+03:00
футбол
спорт
лондон
матеус кунья
микель мерино
лисандро мартинес
манчестер юнайтед
арсенал (лондон)
лондон
спорт, лондон, матеус кунья, микель мерино, лисандро мартинес, манчестер юнайтед, арсенал (лондон), манчестер сити, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Лондон, Матеус Кунья, Микель Мерино, Лисандро Мартинес, Манчестер Юнайтед, Арсенал (Лондон), Манчестер Сити, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" во втором матче Каррика

"Арсенал" прервал серию без поражений в АПЛ, проиграв "Манчестер Юнайтед"

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл лондонский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Брайан Мбёмо (37-я минута), Патрик Доргу (51) и Матеус Кунья (87). У "Арсенала" мяч забил Микель Мерино (84), также автогол на свой счет записал защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес (29).
Матч Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Сити" в первом матче после назначения Каррика
17 января, 17:33
"Арсенал" прервал семиматчевую серию без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ), проиграв третий раз в сезоне чемпионата страны, и продолжает лидировать в таблице с 50 очками.
"Манчестер Юнайтед" выиграл второй матч кряду после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера клуба. 17 января "красные дьяволы" обыграли "Манчестер Сити" в АПЛ со счетом 2:0. Манкунианцы вышли на четвертое место в таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков, и продлили свою серию без поражений в АПЛ до шести матчей.
В следующем туре "Арсенал" 31 января на выезде сыграет против "Лидса", "Манчестер Юнайтед" днем позднее примет "Фулхэм".
Английская премьер-лига (АПЛ)
25 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Арсенал
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29‎’‎ • Лисандро Мартинес (А)
84‎’‎ • Микель Мерино
37‎’‎ • Брайан Мбеумо
50‎’‎ • Патрик Доргу
(Бруну Фернандеш)
87‎’‎ • Матеус Кунья
(Кобби Мейну)
ФутболСпортЛондонМатеус КуньяМикель МериноЛисандро МартинесМанчестер ЮнайтедАрсенал (Лондон)Манчестер СитиАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
