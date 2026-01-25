"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" во втором матче Каррика

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл лондонский "Арсенал" в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Брайан Мбёмо (37-я минута), Патрик Доргу (51) и Матеус Кунья (87). У "Арсенала" мяч забил Микель Мерино (84), также автогол на свой счет записал защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес (29).
"Арсенал" прервал семиматчевую серию без поражений в Английской премьер-лиге (АПЛ), проиграв третий раз в сезоне чемпионата страны, и продолжает лидировать в таблице с 50 очками.
"Манчестер Юнайтед" выиграл второй матч кряду после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера клуба. 17 января "красные дьяволы" обыграли "Манчестер Сити" в АПЛ со счетом 2:0. Манкунианцы вышли на четвертое место в таблице чемпионата Англии, набрав 38 очков, и продлили свою серию без поражений в АПЛ до шести матчей.
В следующем туре "Арсенал" 31 января на выезде сыграет против "Лидса", "Манчестер Юнайтед" днем позднее примет "Фулхэм".
25 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
29’ • Лисандро Мартинес (А)
84’ • Микель Мерино
37’ • Брайан Мбеумо
50’ • Патрик Доргу
87’ • Матеус Кунья
(Кобби Мейну)