На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:15 24.01.2026
На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными
На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными - РИА Новости, 24.01.2026
На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными
Участник переговоров в Стамбуле, на которых в том числе была достигнута договоренность по обмену пленными между Россией и Украиной, начальник управления... РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
мирный план сша по украине
россия, украина, стамбул, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Мирный план США по Украине
На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными

Зорин присутствовал на встрече с представителями США и Украины в Абу-Даби

Александр Зорин
Александр Зорин
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Александр Зорин. Архивное фото
АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Участник переговоров в Стамбуле, на которых в том числе была достигнута договоренность по обмену пленными между Россией и Украиной, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин присутствовал на встрече с представителями США и Украины в Абу-Даби, выяснил корреспондент РИА Новости.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины.
Зорин состоял в российской переговорной группе во время встреч представителей России и Украины в Стамбуле в 2025 году. Также он был задействован в процессе передачи тел украинских военнослужащих. После второго раунда переговоров в Стамбуле, где была достигнута договоренность об обмене телами погибших, Зорин сообщал, что Россия выполняет свои обещания и доставляет тела погибших украинских военнослужащих в район обмена.
Военные эксперты называют Зорина сильнейшим переговорщиком. В 2016—2017 годах он был специальным представителем Минобороны РФ в целевых группах по прекращению огня и гуманитарным вопросам в Женеве. Зорин вел переговоры с боевиками в Сирии для создания "зелёных коридоров".
Как сообщалось в ряде СМИ, в 2022 году именно Зорин убедил сдаться около 2 тысяч украинских националистов, засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
Заявление Зорина о готовности России к старту обмена военнопленными и погибшими
Россия готова прямо сейчас передать тела погибших Киеву, заявили в МО
7 июня 2025, 19:03
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
