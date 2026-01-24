На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Участник переговоров в Стамбуле, на которых в том числе была достигнута договоренность по обмену пленными между Россией и Украиной, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин присутствовал на встрече с представителями США и Украины в Абу-Даби, выяснил корреспондент РИА Новости.