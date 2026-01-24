На встрече в Абу-Даби присутствовал участник переговоров по обмену пленными

АБУ-ДАБИ, 24 янв - РИА Новости. Участник переговоров в Стамбуле, на которых в том числе была достигнута договоренность по обмену пленными между Россией и Украиной, начальник управления Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Александр Зорин присутствовал на встрече с представителями США и Украины в Абу-Даби, выяснил корреспондент РИА Новости.
Зорин состоял в российской переговорной группе во время встреч представителей России и Украины в Стамбуле в 2025 году. Также он был задействован в процессе передачи тел украинских военнослужащих. После второго раунда переговоров в Стамбуле, где была достигнута договоренность об обмене телами погибших, Зорин сообщал, что Россия выполняет свои обещания и доставляет тела погибших украинских военнослужащих в район обмена.
Как сообщалось в ряде СМИ, в 2022 году именно Зорин убедил сдаться около 2 тысяч украинских националистов, засевших на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.
