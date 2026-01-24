https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070089330.html
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров - РИА Новости, 24.01.2026
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби может пройти уже на следующей неделе. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T17:36:00+03:00
2026-01-24T17:36:00+03:00
2026-01-24T17:45:00+03:00
в мире
владимир зеленский
россия
сша
украина
игорь костюков (генштаб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_c25be95bb1fab7bbb743ef106c97646e.jpg
https://ria.ru/20260124/zelenskiy-2070086822.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050299674_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4307c8625b78d8a43d568907f63fd8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, россия, сша, украина, игорь костюков (генштаб)
В мире, Владимир Зеленский, Россия, США, Украина, Игорь Костюков (Генштаб)
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
Зеленский: новый раунд переговоров может пройти на следующей неделе