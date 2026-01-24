Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
17:36 24.01.2026
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби может пройти уже на следующей неделе. РИА Новости, 24.01.2026
Зеленский: новый раунд переговоров может пройти на следующей неделе

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби может пройти уже на следующей неделе.
"При условии готовности двигаться дальше ... состоятся последующие встречи, и потенциально - на следующей неделе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Российскую делегацию из представителей Минобороны, которые обсуждали вопросы безопасности, возглавил начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.
Зеленский назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными
