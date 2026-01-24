В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ

«

"Сегодня проходит трехсторонняя встреча. И я думаю, что Зеленский был очень, очень обеспокоен тем, как она пройдет. <…> Зеленский не хочет там находиться. Его люди не хотят там находиться, но они там. <…> И, вероятно, за этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. <…> Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике", — рассказал военный.