24.01.2026
04:44 24.01.2026
В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ - РИА Новости, 24.01.2026
В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ
Зеленский, понимая гибельность своего положения и осознавая фатальный исход трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби, находится в состоянии паники,... РИА Новости, 24.01.2026
В США удивились состоянию Зеленского перед переговорами с Россией в ОАЭ

Подполковник Дэвис: переговоры с Россией ОАЭ обернулись паникой для Зеленского

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Зеленский, понимая гибельность своего положения и осознавая фатальный исход трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби, находится в состоянии паники, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
«
"Сегодня проходит трехсторонняя встреча. И я думаю, что Зеленский был очень, очень обеспокоен тем, как она пройдет. <…> Зеленский не хочет там находиться. Его люди не хотят там находиться, но они там. <…> И, вероятно, за этим столом не три равноправных партнера. Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой. <…> Зеленский осознает это и находится в состоянии, близком к панике", — рассказал военный.
Президент РФ Владимир Путин и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Решающий этап": на Западе раскрыли причины спешки Уиткоффа к Путину
01:23
По его словам, ситуация на поле боя определяет доминирование российской дипломатии в ОАЭ, что приближает киевский режим к ответственности за совершенные за время спецоперации преступления.
«
"У русских есть рычаги влияния. У нас их нет. <…> И, судя по всему, сегодня в Абу-Даби украинской стороне придется ответить за свои действия", — добавил Дэвис.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи на полях Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Подорвет все": на Западе рассказали, как Трамп обрушил планы Зеленского
03:24
Заседание трехсторонней группы состоялось вчера в Абу-Даби. На переговоры отправилась российская рабочая делегация по вопросам безопасности. Она состоит из представителей Минобороны, возглавляет ее начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков.
В ОАЭ также встретятся и руководители двусторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.
 
В миреСШААбу-ДабиОАЭИгорь Костюков (Генштаб)Дэниел ДэвисКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Заголовок открываемого материала