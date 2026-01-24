СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Junge Welt

При этом Junge Welt напоминает, что статья 5 НАТО не предусматривает автоматической военной помощи, а лишь предполагает, что каждое государство-член оказывает поддержку в той форме, которую считает целесообразной. Такой подход, подчеркивает издание, полностью соответствует линии Трампа, стремящегося избегать обязательств, которые могли бы повлечь за собой долгосрочную ответственность США.

"Однако с украинской точки зрения это (такой результат переговоров - ред.) стало бы признанием того, что в конечном счете не удалось ничего добиться. С перспективы Зеленского - политическое харакири", - отмечает автор статьи.