СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости.
Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Junge Welt
.
По мнению автора статьи, заявления американского переговорщика Стивена Уиткоффа
могут создавать впечатление, что Зеленскому
удалось убедить президента США Дональда Трампа
предоставить Украине
гарантии безопасности, сопоставимые с обязательствами по статье 5 договора НАТО
. Однако сам Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
высказывался значительно осторожнее, заявив лишь о сближении позиций и подчеркнув, что никаких соглашений подписано не было.
При этом Junge Welt напоминает, что статья 5 НАТО не предусматривает автоматической военной помощи, а лишь предполагает, что каждое государство-член оказывает поддержку в той форме, которую считает целесообразной. Такой подход, подчеркивает издание, полностью соответствует линии Трампа, стремящегося избегать обязательств, которые могли бы повлечь за собой долгосрочную ответственность США.
"Однако с украинской точки зрения это (такой результат переговоров - ред.) стало бы признанием того, что в конечном счете не удалось ничего добиться. С перспективы Зеленского - политическое харакири", - отмечает автор статьи.
Газета также обращает внимание на резкий и саркастический тон заявлений Зеленского в адрес европейских стран, прозвучавших в Давосе в четверг, отмечая, что это может свидетельствовать о наличии значительно большего числа нерешенных вопросов, чем официально признается.