СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского - РИА Новости, 24.01.2026
22:11 24.01.2026
https://ria.ru/20260124/zelenskij-2070111023.html
СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского
СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского - РИА Новости, 24.01.2026
СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского
Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:11:00+03:00
2026-01-24T22:11:00+03:00
в мире
сша
давос
киев
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
нато
сша
давос
киев
в мире, сша, давос, киев, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Давос, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, НАТО, Мирный план США по Украине
СМИ: гарантии Киеву без обязательств США стали бы "харакири" для Зеленского

Junge Welt: гарантии Украине без поручения США были бы "харакири" для Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Сценарий, при котором Киев получил бы лишь формальные гарантии безопасности без реальных обязательств со стороны США, стал бы политическим "харакири" для Владимира Зеленского, пишет немецкая газета Junge Welt.
По мнению автора статьи, заявления американского переговорщика Стивена Уиткоффа могут создавать впечатление, что Зеленскому удалось убедить президента США Дональда Трампа предоставить Украине гарантии безопасности, сопоставимые с обязательствами по статье 5 договора НАТО. Однако сам Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказывался значительно осторожнее, заявив лишь о сближении позиций и подчеркнув, что никаких соглашений подписано не было.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
"Уходи прочь". На Западе обратились к Зеленскому с тяжелым признанием
Вчера, 21:23
При этом Junge Welt напоминает, что статья 5 НАТО не предусматривает автоматической военной помощи, а лишь предполагает, что каждое государство-член оказывает поддержку в той форме, которую считает целесообразной. Такой подход, подчеркивает издание, полностью соответствует линии Трампа, стремящегося избегать обязательств, которые могли бы повлечь за собой долгосрочную ответственность США.
"Однако с украинской точки зрения это (такой результат переговоров - ред.) стало бы признанием того, что в конечном счете не удалось ничего добиться. С перспективы Зеленского - политическое харакири", - отмечает автор статьи.
Газета также обращает внимание на резкий и саркастический тон заявлений Зеленского в адрес европейских стран, прозвучавших в Давосе в четверг, отмечая, что это может свидетельствовать о наличии значительно большего числа нерешенных вопросов, чем официально признается.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Медведев прокомментировал слова Зеленского про Европу
Вчера, 20:36
 
