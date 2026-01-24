Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыл замысел Зеленского о территориальных уступках - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:59 24.01.2026 (обновлено: 21:00 24.01.2026)
Эксперт раскрыл замысел Зеленского о территориальных уступках
Эксперт раскрыл замысел Зеленского о территориальных уступках
Британский политолог Марк Галеотти раскрыл замысел Владимира Зеленского не пойти на территориальные уступки России. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
владимир зеленский
россия
сша
украина
россия, сша, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский
Эксперт раскрыл замысел Зеленского о территориальных уступках

Политолог Галеотти: Зеленский не пойдет на территориальные уступки России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Британский политолог Марк Галеотти раскрыл замысел Владимира Зеленского не пойти на территориальные уступки России.
"Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту масштабную уступку русским", - заявил он телеканалу Sky News, говоря о территориальных уступках.
В субботу завершился второй день переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в Абу-Даби.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Зеленский рассказал, когда может пройти следующий раунд переговоров
Вчера, 17:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаВладимир Зеленский
 
 
