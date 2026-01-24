Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Василевка, Берёзовка, Нечволодовка, Ковалевка и Кутьковка в Харьковской области, Яровая, Красный Лиман, Александровка и Ильичевка в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 16 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
