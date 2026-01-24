https://ria.ru/20260124/zakharova-2070113889.html
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области
Причастные к убийству врачей в Херсонской области будут идентифицированы и понесут справедливое возмездие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T22:57:00+03:00
2026-01-24T22:57:00+03:00
2026-01-24T23:05:00+03:00
мария захарова
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области
Захарова: причастные к атаке на медиков в Херсонской области будут найдены