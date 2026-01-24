Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:57 24.01.2026 (обновлено: 23:05 24.01.2026)
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области
Причастные к убийству врачей в Херсонской области будут идентифицированы и понесут справедливое возмездие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаку на врачей в Херсонской области

Захарова: причастные к атаке на медиков в Херсонской области будут найдены

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Причастные к убийству врачей в Херсонской области будут идентифицированы и понесут справедливое возмездие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль, направлявшийся к тяжелобольному пациенту в Херсонской области. В машине находились три человека, которые не выходили на связь. Позднее Сальдо сообщил, что вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла.
"Конечно, причастные к этому преступлению будут идентифицированы и справедливое возмездие обязательно придёт. Но людей, спасавших жизни, уже не вернуть. Сегодня хунта неонацистов расстреляла в упор врачей, включая медсестру 1954 года рождения, всю свою профессиональную жизнь отдавшую благородному делу медицины", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Мирошник прокомментировал убийство медицинской бригады в Херсонской области
Специальная военная операция на УкраинеМария ЗахароваХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
