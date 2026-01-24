https://ria.ru/20260124/zaharova-2070116052.html
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области - РИА Новости, 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об атаках ВСУ на медиков, заявила, что Россия увидела истинную переговорную позицию киевского режима. РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T23:30:00+03:00
2026-01-24T23:30:00+03:00
2026-01-24T23:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
энергодар
мария захарова
владимир сальдо
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20260124/mid-2070097573.html
россия
херсонская область
энергодар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Энергодар, Мария Захарова, Владимир Сальдо, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
Захарова: после атаки ВСУ на медиков Россия увидела истинную позицию Киева