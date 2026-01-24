Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
23:30 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об атаках ВСУ на медиков, заявила, что Россия увидела истинную переговорную позицию киевского режима. РИА Новости, 24.01.2026
Захарова прокомментировала атаки ВСУ на медиков в Херсонской области

Захарова: после атаки ВСУ на медиков Россия увидела истинную позицию Киева

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря об атаках ВСУ на медиков, заявила, что Россия увидела истинную переговорную позицию киевского режима.
В субботу губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали медицинский автомобиль. В машине находились три человека, вся бригада атакованного украинским дроном медицинского автомобиля погибла. Также в этот день пресс-служба министерства здравоохранения региона сообщила, что беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, пострадавших нет.
"Сегодня утром мы увидели истинную позицию киевского режима — то, чего они по-настоящему желают и к чему готовы", - написала Захарова в Telegram-канале.
Официальный представитель МИД отметила, что в швейцарском Давосе Владимир Зеленский активно заявляет о мире и готовности к прекращению огня, пока его террористы убивают врачей целенаправленно и систематически — всё то, что они с 2014 года делают в Донбассе.
Последствия атаки БПЛА на машину скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Киев сделал шаг к эскалации, атаковав бригаду медиков, заявили в МИД
Вчера, 18:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьЭнергодарМария ЗахароваВладимир СальдоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
