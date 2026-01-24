Рейтинг@Mail.ru
В четырех украинских городах, включая Киев, прогремели взрывы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:48 24.01.2026
В четырех украинских городах, включая Киев, прогремели взрывы
© Фото : ДСНС УкраїниУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© Фото : ДСНС України
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В четырех украинских городах, включая Киев, прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Киеве слышны взрывы", — говорится в посте Telegram-канала "Общественное" от 02:07 ночи.
Кроме того:
  • в 03:32 он сообщил, что всего за ночь произошло 25 таких инцидентов в Харькове;
  • в 02:35 поступила информация о взрыве в Павлограде;
  • в 01:18 — в Черкассах.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
