МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. В четырех украинских городах, включая Киев, прогремели взрывы, передают местные СМИ.
"В Киеве слышны взрывы", — говорится в посте Telegram-канала "Общественное" от 02:07 ночи.
Кроме того:
- в 03:32 он сообщил, что всего за ночь произошло 25 таких инцидентов в Харькове;
- в 02:35 поступила информация о взрыве в Павлограде;
- в 01:18 — в Черкассах.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны звучит воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
