В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве
11:05 24.01.2026
В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве

Максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве составит 503 тыс руб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапись на прием к врачу
Запись на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запись на прием к врачу . Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием с 1 февраля составит 503 тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России.
«
"Максимальная сумма больничного в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием составит 503 тысячи рублей", - говорится в сообщении Соцфонда.
Ранее сообщалось, что 1 февраля в России проиндексируют социальные выплаты и страховые пособия на 5,6%.
Девушка пользуется банкоматом - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Кто имеет право на выплаты из Социального фонда России : полный перечень
17 января 2025, 15:10
 
Общество
 
 
