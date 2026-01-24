https://ria.ru/20260124/vyplata-2070046403.html
В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве
В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве - РИА Новости, 24.01.2026
В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве
Максимальный размер выплаты в связи с травмой на рабочем месте или профессиональным заболеванием с 1 февраля составит 503 тысячи рублей, следует из данных... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T11:05:00+03:00
2026-01-24T11:05:00+03:00
2026-01-24T11:05:00+03:00
общество
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861480482_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_b5afe23182b59ab3d09f6adc25c7beb7.jpg
https://ria.ru/20250117/vyplaty-1763947597.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861480482_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_df0d09d311e8aba86b46c9cc702b5cd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Общество, Россия, Здоровье - Общество
В Соцфонде назвали максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве
Максимальный размер выплаты из-за травмы на производстве составит 503 тыс руб