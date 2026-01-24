МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. ВСУ атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино дрон сдетонировал о дорожное полотно — осколками посечена ГАЗель. Село Большетроицкое Шебекинского округа подверглось атакам беспилотников — повреждены остекление, фасад, входная группа социального объекта, а также три машины и объект инфраструктуры. В селе Мешковое от удара FPV-дрона повреждён движущийся микроавтобус... В Валуйском округе в селе Борки в результате детонации беспилотника повреждены остекление частного дома и крыша хозпостройки. В соседнем доме посечён забор", - написал Гладков в своем канале на платформе Max.
Кроме того, по словам Гладкова, в городе Грайворон при атаке дрона загорелся припаркованный автобус — сотрудники МЧС под прикрытием бойцов "БАРС-Белгород" потушили пожар. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа от удара дрона посечён легковой автомобиль. Также в частном доме и двух надворных постройках пробиты кровли, а на выезде из села Луговка FPV-дрон атаковал машину - у транспортного средства разбито лобовое стекло.
Губернатор добавил, что в посёлке Октябрьский Белгородского округа дрон сдетонировал о дорожное полотно - в частном доме посечён забор, а также в посёлке Малиновка вследствие ударов двух дронов на территории домовладения огнём уничтожены три надворные постройки.
"В селе Зозули Борисовского округа от детонации FPV-дрона повреждено ограждение частного дома. В селе Новоалександровка вследствие атаки дрона повреждён объект инфраструктуры — в части села временно отсутствует газоснабжение. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В селе Репяховка Краснояружского округа в результате удара дрона повреждено частное домовладение", - заключил Гладков.
