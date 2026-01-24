Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке - РИА Новости, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:27 24.01.2026 (обновлено: 19:44 24.01.2026)
https://ria.ru/20260124/vsu-2070099084.html
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке - РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
ВСУ нанесли удар по зданию поликлиники в херсонской Каховке, повреждены часть окон второго и третьего этажа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
2026-01-24T19:27:00+03:00
2026-01-24T19:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070100150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9027f3e16e45788c02236a4df1d16c2e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке
ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке. В результате атаки выбиты окна, повреждено медицинское оборудование и мебель. Чудом никто из людей не пострадал.
2026-01-24T19:27
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070100150_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_39693edff5772c3d783d5afefd6095d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке

Василенко: ВСУ нанесли удар по зданию поликлиники в Каховке

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. ВСУ нанесли удар по зданию поликлиники в херсонской Каховке, повреждены часть окон второго и третьего этажа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
"Около 15.10 прилет по зданию поликлиники по адресу Каховка, улица Свердлова 34. Снаряд ударил в стену здания, повреждены часть окон 2 и 3 этажа. Пострадавших нет", - сказал Василенко.
По его словам, приступать к восстановительным работам в поликлинике пока опасно из-за вражеской активности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала