ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке - РИА Новости, 24.01.2026
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
ВСУ нанесли удар по зданию поликлиники в херсонской Каховке, повреждены часть окон второго и третьего этажа, пострадавших нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2026
херсонская область
2026
ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке
ВСУ атаковали здание поликлиники в Каховке. В результате атаки выбиты окна, повреждено медицинское оборудование и мебель. Чудом никто из людей не пострадал.
ВСУ ударили по поликлинике в Каховке
Василенко: ВСУ нанесли удар по зданию поликлиники в Каховке