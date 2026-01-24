Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село в Брянской области - РИА Новости, 24.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 24.01.2026 (обновлено: 17:41 24.01.2026)
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село в Брянской области
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село в Брянской области - РИА Новости, 24.01.2026
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село в Брянской области
Мирный житель получил ранение в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в селе Воронок Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 24.01.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на село в Брянской области

Богомаз: мирный житель пострадал при атаке БПЛА ВСУ на село в Брянской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате атаки дронов-камикадзе ВСУ в селе Воронок Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов – камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки мирный житель села, к сожалению, получил осколочные ранения", - написал Богомаз в Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина оперативно доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Брянская область
Александр Богомаз
Вооруженные силы Украины
 
 
